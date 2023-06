Pop in Hotel, la nouvelle formule qui veut faire trembler les grandes plateformes de réservation: “Toujours au moins 5 % moins cher que sur Booking”

Tous les bons plans sont donc bons à prendre, et Pop in Hotel se présente comme une alternative intéressante. L’ambitieux projet vient de France et veut faire trembler les OTA (Online Tourisme Agency) comme Booking, Expedia ou Hotels.com. Pourtant, Pop in Hotel ne se présente pas comme une plateforme de réservation classique, mais comme une extension à installer sur Google Chrome ou une application (uniquement disponible sur Android pour le moment, NdlR).

À lire aussi

Concrètement, l’extension est une aide à la consommation. Vous utilisez les plateformes hôtelières de réservation sans changer vos habitudes, vous sélectionnez votre chambre et vos prestations, l’extension s’active et vous propose le même hébergement à un meilleur prix, au moins 5 % de moins que le tarif affiché sur la plateforme.

Minimum 5 % moins cher que les grandes plateformes de réservation comme Booking ou Expedia

Mais comment tenir cette promesse de proposer des tarifs 5 à 20 % moins chers que les grandes plateformes de réservation ? “Tout se joue au moment de la négociation avec les hôteliers. Quand ils travaillent avec une plateforme de réservation, ils doivent leur laisser une commission. Nous négocions de notre côté un tarif moins élevé que celui affiché sur la plateforme et ne demandons aucune commission aux hôteliers. Nous partageons ensuite le montant de la négociation avec le client. Au final l’hôtelier gagne plus, le client paye moins cher et Pop in Hotel prend des honoraires de négociation raisonnables”, explique-t-il.

À lire aussi

Cela semble donc assez simple, et nous l’avons testé. Une fois l’extension installée (une vidéo d’explication est disponible sur le site), nous avons choisi plusieurs hôtels, en Belgique, en France et ailleurs. Pour une semaine dans un hôtel all-in disponible sur Booking à 6000 € pour une famille, Pop in Hotel propose ainsi 5 700 €. Pour un week-end de deux nuits dans un hôtel normand, il s’agissait d’une vingtaine d’euros, même chose pour un hôtel de la mer du Nord.

Le bon plan est donc validé, et Pop in Hotel a des ambitions pour les mois et années à venir. “Le but est de devenir une OTA dans les 24 mois à venir, lance-t-il. Nous organisons actuellement une levée de fonds pour lancer de nouveaux projets et étendre notre offre. Le but est vraiment de lutter contre les commissions excessives des OTA, et de bénéficier aussi bien aux hôteliers qu’aux voyageurs.”

À lire aussi

Et Christoph Paikert de conclure avec quelques chiffres, pour appuyer son discours. “Aujourd’hui, 80 % des réservations dans le monde se font via des OTA, avec des commissions qui vont de 15 à 25 %. En moyenne, nous arrivons à 18,58€ d’économies par réservation via notre modèle.”