Avant même le début des vacances, déjà des tensions à Brussels Airport : “nous faisons le maximum pour aider les forces de sécurité”

Brussels Airport nous a donné plus de détails sur ces mesures. “Pour faire face à cette forte affluence, tous les partenaires de Brussels Airport travaillent ensemble depuis des mois pour organiser et fluidifier les flux de passagers. Ainsi, la capacité au contrôle frontière a été élargie puisque trois nouveaux portiques électroniques ont été installés dans le Connector pour les passagers avec passeport européen au départ vers les vols non-Schengen, mais aussi depuis peu pour les ressortissants anglais. Ce qui porte à 12 le nombre de portiques électroniques pour le contrôle des passeports, complétés par les boxes occupés par les agents de la Police Fédérale. De quoi fluidifier les contrôles à l’approche des vacances”, avance-t-on.

Des soucis techniques aux portiques électroniques

Pourtant, tout ne semble fonctionnel au niveau de ces portiques. Ce lundi, quatre d’entre eux étaient en panne… “Il y a de temps en temps de soucis techniques, mais des techniciens sont disponibles à tout moment pour résoudre ces problèmes rapidement, assure Ihsane Chioua Lekhli. Je rappelle aussi que ces portiques peuvent être utilisés par les ressortissants européens et britanniques seulement.”

On apprend également que “du personnel supplémentaire a été prévu notamment pour informer et guider les passagers dans le terminal. Et de la signalisation a également été rajoutée en certains endroits, comme au screening, pour préparer et faciliter les différentes opérations et donner des conseils aux passagers”. Et de rappeler que les passagers ont aussi un rôle à jouer pour éviter les files. “Il est aussi important que les passagers soient bien préparés. Qu’ils arrivent à l’heure à l’aéroport notamment. Qu’ils fassent leur check-in en ligne au préalable et qu’ils préparent bien leurs bagages à main en fonction de la réglementation en vigueur pour les liquides notamment. Et pour tout cela et même plus, BRUce, l’assistant personnel virtuel des passagers, sera le compagnon de voyage idéal. Une fois le numéro de vol encodé sur le site web de Brussels Airport, les passagers recevront via Messenger ou Whatsapp tous les updates et les informations nécessaires sur leur vol, les temps d’attente au screening, le numéro de la porte d’embarquement et plein de conseils de voyage”, communique Brussels Airport.

4,7 millions de passagers attendus à Brussels Airport cet été

Pour les vols hors Europe, il est d’ailleurs recommandé de venir au moins 3 heures à l’avance. Pour les vols intracontinentaux, deux heures devraient suffir. “Dès ce vendredi, Brussels Airport s’attend à accueillir un nombre important de passagers avides de vacances et de découvertes. Près de 80.000 passagers (au départ et à l’arrivée) devraient ainsi transiter par Brussels Airport pour ce premier jour de vacances, suivi par un week-end également chargé avec respectivement 71.000 et 77.000 passagers pour samedi et dimanche. Avec le lancement différé des vacances des écoles néerlandophones et francophones, Brussels Airport connaîtra également un second week-end de départs chargé les 7, 8 et 9 juillet où au total 231.000 passagers franchiront les portes. Au total, durant l’ensemble des vacances d’été, Brussels Airport devrait accueillir plus de 4,7 millions de passagers, soit 15 % de plus qu’en 2022”, apprend-on encore.

Enfin, rappelons que l’aéroport de Charleroi recommande à tous ses passagers de se présenter à l’aéroport 3 heures à l’avance, qu’elle que soit la destination. “C’est surtout une question de confort”, nous expliquait récemment Philippe Verdonck, le CEO de l’aéroport carolo, où aucun souci n’est à relever pour le moment.