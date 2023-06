Skinny, diplodocus imposant de plus de 20 m, peine à retrouver son œuf et il n’ose pas s’aventurer dans le labyrinthe de peur de l’écraser. Surtout, d’étranges créatures rôdent, prêtes à piéger ceux qui s’y aventureront…

Votre mission ? Aider Skinny à retrouver ce mystérieux œuf. Pour vous épauler dans votre aventure, cinq comédiens déjantés seront présents à travers des mini-spectacles amusants en français et néerlandais, pour vous donner des indices.

©VisitWallonia.be

Mais attention, ils pourront aussi vous induire en erreur. Sur place, vous pourrez en profiter pour luncher ou déguster une glace, dans une ambiance jurassique évidemment. Bien sûr, le parc Adventure Valley Durbuy propose aussi une foule d’autres activités pour petits et grands : accrobranche, escalade, spéléologie, etc., vous ne risquez pas de vous ennuyer un seul instant !

©Durbuy Adventure Valley

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Réservez déjà votre soirée du 10 août pour l’immanquable Nuit des Étoiles au cœur de l’Euro Space Center, un événement gratuit qui saura émerveiller petits et grands. Vous pourrez observer en famille l’un des plus beaux ciels de l’année, qui se parera d’une pluie d’étoiles filantes.

Avant que le ciel ne s’obscurcisse, vous pourrez assister dès 16h30 à des ateliers thématiques, des conférences, observer les planètes en présence de nombreux clubs d’astronomie, etc. Un tas de surprises vous attend !

L’espace, infini et mystérieux, fascine depuis toujours petits et grands. Pour en apprendre davantage, le bien nommé l’Euro Space Center, un parc à thème unique en Europe qui offre une aventure amusante et éducative pour toute la famille, est le lieu idéal. En dehors de l’événement La Nuit des Étoiles, vous aurez l’occasion de vous glisser dans la peau d’un véritable astronaute et de partir en mission… Ouvert tous les jours durant les congés d’été, participez aux dix activités de la Journée du Spationaute et profitez de la Place du Soleil où un atelier gratuit, un château gonflable ainsi que d’autres jeux extérieurs vous attendent.

©Euro Space Center

TCHOU-TCHOU !

Cette année 2023, l’ASBL du Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées célèbre son 50e anniversaire d’existence. À cette occasion, elle organise les 22, 23 et 24 septembre prochains, le Festival Vapeur, le plus grand d’Europe, pour une plongée exceptionnelle dans l’univers du chemin de fer d’autrefois.

Plus de dix locomotives à vapeur circuleront de Mariembourg à Treignes pour vous permettre de découvrir sous un autre jour les merveilleux paysages qui jonchent la région des Trois Vallées, mais aussi la collection d’authentiques locomotives à vapeur aux origines diverses venues des pays limitrophes (Luxembourg, Pays-Bas, France et Allemagne) acquises par l’ASBL au fil des ans, depuis sa création en 1973.

Une multitude d’autres activités vous seront proposées au cours de ces trois jours autour de cette thématique du chemin de fer. Concerts, marché artisanal, bourse de modélisme, etc., les amoureux des trains, mais aussi les novices en la matière, en prendront plein les yeux et les oreilles ! Il sera même possible de prendre un repas à bord d’un train restaurant. Un événement à ne pas manquer qui vous immergera dans une époque révolue, pour petits et grands.

©ChCFV3V