L’occasion de découvrir la ville sous un jour nouveau avec une foule d’activités programmées telles que des spectacles, concerts, animations fanfares, projections de films en extérieur, Food Truck Festival et danses, etc.

Sans oublier les Jardins éphémères avec de magnifiques décorations florales sur la Grand'Place et sur la place du Marché-aux-Herbes.

©VisitWallonia.be

Ne manquez pas non plus l’exposition en plein air consacrée à l'artiste sculpteur espagnol Jaume Plensa (du 1er juillet au 8 octobre) ni les photos grandioses de Thierry Suzan, connu pour ses reportages de terrain pour le magazine GEO, au coeur du parc du Beffroi à l’occasion de l’exposition « La beauté sauvera le monde » (du 24 juin au 29 octobre).

Enfin, avec l’Art habite la Ville, qui transforme la cité du Doudou en un véritable musée à ciel ouvert, découvrez l’histoire de la ville à travers des œuvres urbaines originales. Mons, une destination idéale pour un city trip estival !

©visitmons.be

HISTOIRE ET FARNIENTE EN BRABANT WALLON

Du 29 juin au 30 juillet, c’est le grand retour de Louvain-la-Plage sur la Grand Place de Louvain-la-Neuve, avec de nombreuses animations gratuites pour petits et grands au programme. Concerts, pétanque, châteaux gonflables, etc., il y en aura pour tous les goûts.

Profitez d’une ambiance estivale sur une plage de sable fin, avec palmiers, transats et parasols, installés spécialement pour l’occasion. Nul doute que ces installations éphémères vous donneront immédiatement le sentiment d’être en vacances à l’étranger… Surtout qu’il y a fort à parier que le soleil soit aussi de la partie cet été !

Le farniente, très peu pour vous, vous préférez une sortie culturelle ?

Le week-end du 1er et 2 juillet, revivez la célèbre Bataille de Waterloo de juin 1815 ! De nombreuses animations originales et authentiques sont organisées au Domaine de la Bataille de Waterloo 1815 et au Dernier QG de Napoléon. Des troupes de reconstitueurs camperont dans les bivouacs et une trentaine d’artisans montreront les métiers de l’époque dans un village civil. La reconstitution de la bataille aura lieu le samedi soir et le dimanche matin à la Ferme d’Hougoumont.

©Domaine Bataille de Waterloo

Maison du Tourisme du Brabant Wallon

1923 – 2023 : LES WALLO DANS LE 100 !

En 2023, les Fêtes de Wallonie de Namur, l’événement le plus populaire dans le sud du pays, célèbrent leurs 100 ans ! Au cœur de ce centième anniversaire : folklore, mémoire et traditions, inclusivité et convivialité, seront au rendez-vous ! Le programme s’étalera largement sur la période estivale pour atteindre son apogée lors du troisième week-end de septembre.

On retrouvera les incontournables qui font la fierté des Namurois du 9 au 18 septembre, comme la joute sur échasses, la route des plaques et du patrimoine, les walloniades, de multiples concerts d’artistes de tous horizons…

Et ces festivités se prolongeront tout au long de l’année.

Cette centième édition mettra les aspects originels de l’événement en évidence : l’identité wallonne, le folklore (une exposition scénarisée y sera d’ailleurs consacrée au Delta) ainsi que le patrimoine wallon.

Du 8 au 12 septembre, le site de la Confluence sera l’acteur principal d’un récit historique et folklorique évoquant le passé, le présent, et l’avenir des Fêtes de Wallonie à travers cinq représentations d’un spectacle son et lumière conçu spécialement pour l’occasion.

En attendant cet événement, ne manquez pas les quatre chasses au trésor Totemus dans le centre-ville et les deux expositions photos qui ont lieu tout l’été jusqu’aux Fêtes de Wallonie.

©Albert Blond