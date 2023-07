Vignette Crit’Air, péages sans borne, augmentation des tarifs : gare aux nouvelles règles en France !

Autre grande nouveauté, l’introduction d’un péage à flux libre sur un tronçon de 88 km sur la A79 entre Montmarault et Digoin. Concrètement, ce nouveau dispositif amené à s’étendre sur l’ensemble des autoroutes de France se caractérise par l’absence de bornes de péage. Mais cela ne veut pas dire que vous ne devez pas payer. Des portiques détectent les véhicules qui circulent sur cette portion d’autoroute grâce au badge télépéage ou à la plaque d’immatriculation. Si vous disposez du badge, pas de souci, le paiement sera fait automatiquement. Dans le cas contraire, vous devez effectuer vous-mêmes le paiement via Internet ou une borne disposée sur l’autoroute, et ce au plus tard 72 heures après votre passage. En cas d’oubli ou de retard de paiement, une amende de 90 à 375 € peut vous être infligée.

Les routes françaises ne sont pas gratuites, les vacanciers le savent bien. Et, cette année encore, la note a fortement augmenté. Après une hausse des tarifs de 2 % l’an dernier, c’est à nouveau une augmentation de 4,75 % qui est pratiquée en 2023. Pour un trajet jusqu’à Marseille, comptez 73,90 €. Vers Nice, c’est encore plus cher : 94,10 €. Pour vous rendre à Bordeaux, Montpellier et Perpignan, c’est sensiblement le même tarif, soit respectivement 74,50 €, 77,30 € et 77,70 €. La palme du trajet le plus cher revient à Bruxelles-Monaco, soit 98 € tandis que ceux qui se rendent en Bretagne s’en sortent à meilleur compte, avec une addition de 35,40 € vers Quimper.