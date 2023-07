Vers une grève des pilotes chez Ryanair dès le 15 juillet : “Nous espérions un été calme, mais la direction ne respecte pas la loi”

Didier Lebbe. ©Ennio Cameriere

Sauf que cet accord ne concernait “que” le personnel de cabine. Depuis lors, les syndicats réclamaient encore des mesures pour les pilotes. Et puisque les négociations sont au point mort, le spectre d’une grève plane à nouveau sur les aéroports de Bruxelles et de Charleroi. Un préavis de grève a ainsi été déposé ce mardi matin.

”Depuis que Ryanair a reconnu par convention collective de travail (CCT) l’application du droit du travail belge en janvier 2019, les différends entre ses pilotes basés en Belgique et la direction de Ryanair n’ont fait que s’accumuler. La compagnie contourne régulièrement ses obligations légales, les accords sectoriels ainsi que les accords d’entreprise signés avec les représentants du personnel. Le dernier événement en date, sommet de l’iceberg Ryanair, est symbolique de la méthode utilisée. Cette fois, Ryanair a annoncé à tous ses pilotes basés en Belgique son intention de mettre fin le 1er octobre 2023 à une convention collective de travail qui garantit leurs rythmes de travail et de repos actuels et ce, malgré la confirmation écrite par l’Inspection Sociale et par le SPF Emploi qu’une telle démarche (annulation d’une Convention Collective à durée déterminée) était contraire à la Loi”, communiquent conjointement la CNE, la BeCA (Belgian Cockpit Association) et RTPG.

”Je pensais aussi passer un été calme, mais Ryanair ne respecte pas la loi et nous n’avons pas d’autre choix que de passer par la grève des pilotes”

Concrètement, la direction de Ryanair a jusqu’à vendredi 12h pour accepter ces revendications, sinon la grève sera validée pour le samedi 15 et le dimanche 16 juillet. “Je pensais aussi passer un été calme, mais Ryanair ne respecte pas la loi et nous n’avons pas d’autre choix que de passer par la grève des pilotes. Je ne comprends pas cette attitude de Ryanair qui prend le risque de tout foutre en l’air (sic), lance Didier Lebbe. En résumé, nous sommes en conflit avec Ryanair pour trois points précis. Tout d’abord, les pilotes n’ont toujours pas récupéré l’entièreté de leur salaire qui avait été raboté en 2020 pendant la crise Covid. La direction a rétabli le salaire de fin 2019, mais sans l’indexer. Ensuite, la réglementation sur les temps de travail n’est toujours pas respectée, comme expliqué plus haut. Enfin, Ryanair continue de faire pression sur ceux qui ont déposé une plainte au tribunal du travail. En tout, ce sont 50 plaintes qui ont été déposées, et pas seulement pas nos affiliés. C’est tout de même impensable de demander à des gens qui ont raison de porter plainte de la retirer sous menace de ne plus faire avancer les négociations. Ces trois points sont des infractions à la législation belge.”

Le communiqué conjoint évoque aussi le manque d’avancées dans les négociations ces derniers mois. “Les pilotes Ryanair ont fait preuve d’une extrême patience jusqu’ici. Pour sortir du conflit, ils ont pris l’initiative de demander à la Commission Paritaire 315.02 une conciliation qui aurait permis de sortir de l’impasse. Le bureau de conciliation de cette Commission paritaire a formulé des recommandations le 2 février 2023, à l’unanimité des représentants des employés et des employeurs. Malheureusement, nous devons constater que Ryanair n’applique toujours pas ces recommandations, qu’elle avait pourtant accepté d’appliquer le jour de la conciliation”, lit-on.

Un impact sur les passagers encore difficile à estimer

Les vacances d’été risquent donc d’être perturbées, car cette grève pourrait ne pas être la seule. “On ne fera pas grève pour ne rien avoir, prévient Didier Lebbe. Donc nous continuerons les grèves durant l’été et même après si nous n’obtenons rien.”

Pour les voyageurs, il est évidemment trop tôt pour savoir quel sera l’impact exact. D’une part car la grève n’est pas encore assurée, et d’autre part que Ryanair prévient toujours ses passagers en dernière minute en essayant de faire voler ses avions par tous les moyens. “Comme toujours, ils vont essayer de faire voler normalement le premier matin avant de devoir annuler des vols”, estime Didier Lebbe.

Affaire à suivre, donc.