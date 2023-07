Grève des pilotes Ryanair les 15 et 16 juillet : “l’État belge est entièrement responsable”

La direction de Ryanair avait jusqu’à ce vendredi 12h pour répondre aux questions des syndicats, mais aucune avancée n’est à noter. “Nous n’avons obtenu aucune réponse concrète à nos questions concrètes, lance Didier Lebbe, secrétaire permanent pour la CNE. Il y a aura donc bien une grève les 15 et 16 juillet, et nous en ferons d’autres si nous n’obtenons pas ce que nous voulons.”

L’été s’annonce donc encore chahuté, et Didier Lebbe appelle les autorités à faire le nécessaire pour faire bouger les choses. “L’État belge est entièrement responsable de la situation, estime-t-il. Dans un état de droit on fait respecter la loi. Mais une multinationale comme Ryanair bafoue les lois depuis des années et personne ne bouge, personne ne fait rien pour améliorer la situation et sanctionner la compagnie.”

Mardi, il nous expliquait d’ailleurs les raisons profondes de cette grève. “En résumé, nous sommes en conflit avec Ryanair pour trois points précis. Tout d’abord, les pilotes n’ont toujours pas récupéré l’entièreté de leur salaire qui avait été raboté en 2020 pendant la crise Covid. La direction a rétabli le salaire de fin 2019, mais sans l’indexer. Ensuite, la réglementation sur les temps de travail n’est toujours pas respectée, comme expliqué plus haut. Enfin, Ryanair continue de faire pression sur ceux qui ont déposé une plainte au tribunal du travail. En tout, ce sont 50 plaintes qui ont été déposées, et pas seulement pas nos affiliés. C’est tout de même impensable de demander à des gens qui ont raison de porter plainte de la retirer sous menace de ne plus faire avancer les négociations. Ces trois points sont des infractions à la législation belge.”

Test Achats rappelle les droits des voyageurs impactés

Pour les passagers, il est encore difficile de connaître l’impact réel de cette grève, comme c’est souvent le cas avec Ryanair. De son côté, Test Achats rappelle les droits des voyageurs. “Ryanair doit leur proposer un vol alternatif sans frais, et si ce dernier ne leur convient pas, ils sont en droit d’exiger le remboursement de leurs billets. Pour rappel, s’agissant d’une grève interne à la compagnie aérienne (et pas d’une grève des contrôleurs aériens ou des bagagistes), il ne s’agit aucunement d’un cas de force majeure. Et comme les vols sont annulés moins de 2 semaines avant leur départ, une indemnité complémentaire est due. Elle va de 250€ à 600€ en fonction de la distance devant être parcourue par le vol. Elle peut être réclamée directement via le site de Ryanair.

“Nous savons qu’il n’est pas toujours aisé de trouver l’endroit où demander l’indemnité complémentaire, et que les délais pour l’obtenir sont parfois longs, mais il est important de connaître ses droits et d’insister pour obtenir ce qui vous est dû” explique Julie Frère, porte-parole de Test Achats.

L’organisation de consommateurs met par ailleurs à disposition des passagers sa ligne téléphonique 0800 29 510.