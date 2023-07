Minorque

Face aux “places to be” Ibiza ou Majorque, où tout le monde se presse l’été venu, Minorque, la petite sœur des Baléares, n’est pas en reste. L’île située à une centaine de kilomètres à l’est de Majorque offre des plages paradisiaques et une nature plus sauvage et préservée, pour ceux qui préfèrent la tranquillité. Amateurs de randonnées, il est possible de faire le tour de l’île à pied, vélo ou cheval grâce à un sentier balisé. Les villages qui jalonnent le territoire sont aussi pleins de charme.

Bilbao

Direction le continent espagnol cette fois. Exit les classiques Madrid, Barcelone ou Séville, allez plutôt dans la sublime Bilbao, au nord de l’Espagne. Au cœur du Pays basque, entre montagne et océan, la ville allie parfaitement modernité et tradition. Les bâtiments futuristes se mêlent aux petites rues de la vieille ville, dans lesquelles vous pourrez vous régaler de “pintxos” (portion de nourriture servie sur une tranche de pain).

Madère

Le Portugal a la cote. Si l’on pense tout de suite à Lisbonne, Porto ou l’Algarve pour le surf, n’hésitez pas filer plus loin sur l’île de Madère au large du Maroc, en plein milieu du Pacifique. L’île aux fleurs, comme on l’appelle, vous réserve bien des surprises.

À lire aussi

Bologne

L’Italie est la destination phare de chaque été. Rome, la Toscane, la Sicile ou encore les Pouilles sont parmi les régions les plus prisées des touristes. On oublie souvent la ville de Bologne, dans la région de l’Émilie-Romagne. Cette cité médiévale ravira les amateurs de culture, il y a des musées à foison, tout comme les amateurs de bonnes chaires. Son surnom, “la grassa” (la grosse).

Bologne ©Copyright (c) 2017 Vivida Photo PC/Shutterstock. No use without permission.

Jordanie

Ce petit pays du Moyen-Orient, situé entre la mer Rouge et la mer morte offre des paysages grandioses. Dans ce désert se logent des vestiges de la ville romaine de Jerash, pour une plongée dans l’Histoire. Le légendaire “Jordan trail”, route commerciale d’autrefois, est l’une des randonnées “à faire absolument” dans le monde selon le National Geographics. Le sentier de 650 km relie Dana à Pétra, ancienne cité nabatéenne, et contient l’une des sept merveilles du monde.

Panama

Dépaysant. Ce pays d’Amérique centrale est surtout célèbre pour son canal qui relie le Pacifique à l’Atlantique. Mais cette attraction touristique n’est pas la seule bonne raison de s’y rendre. Bien moins fréquenté que son voisin le Costa Rica, le Panama est un bijou de nature tropicale, riche en biodiversité préservée. Ses montagnes volcaniques raviront les marcheurs. Amateurs de plages vous n’êtes pas en reste : 2 500 km de côtes sont baignées par la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique.

Estonie

Marre des endroits bondés ? Pour être tranquille, visez l’Europe de l’est, en particulier l’Estonie. Le premier des trois États baltes contient de nombreux parcs, forêts et lacs. Il est aussi surprenant de voir comment Histoire et modernité cohabitent. La capitale Tallin saura vous charmer avec son port spectaculaire et son charmant centre historique.