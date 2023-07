Quelles sont les villes européennes les plus surchargées l’été? La Belgique représentée dans le top 3!

Le moteur de recherche a effectué ce top 10 en “calculant le nombre de touristes annuels en 2019 par rapport à la population de la ville”.

En première place, figure la ville de Dubrovnik (Croatie). Avec une population plutôt faible, cette ville située sur la Mer Adriatique compte 36 touristes par habitant. Il est donc conseillé de s’y rendre en mai, septembre ou octobre…

Juste derrière, arrive Venise (Italie). Cette ville, qu’on ne présente plus, compte 21 touristes par habitant et est fortement visitée l’été. Surpeuplée, Venise connaît un souci avec les “touristes d’un jour”, présents quelques heures et qui n’offrent pas de réel avantage économique pour la localité. Il leur est donc demandé de consommer local durant leur visite.

Une autre Venise figure dans ce top 3… La Venise du Nord. En effet, Bruges est sans aucun doute la ville la plus touristique du Royaume puisqu’elle compte également 21 touristes par habitant. Patrimoine mondial de l’UNESCO, il est suggéré de visiter le chef-lieu de Flandre-Occidentale en basse saison.

Le top 10 des villes les plus visitées par habitant :

1. Dubrovnik, Croatie – 36 touristes pour 1 habitant

2. Venise, Italie – 21 touristes pour 1 habitant

3. Bruges, Belgique – 21 touristes pour 1 habitant

4. Rhodes, Grèce – 21 touristes pour 1 habitant

5. Reykjavik, Islande – 16 touristes pour 1 habitant

6. Florence, Italie – 13 touristes pour 1 habitant

7. Héraklion, Grèce – 13 touristes pour 1 habitant

8. Amsterdam, Pays-Bas – 12 touristes pour 1 habitant

9. Dublin, Irlande – 11 touristes pour 1 habitant

10. Tallinn, Estonie – 10 touristes pour 1 habitant