Ryanair demande à ses clients de signer une pétition… contre les grèves!

La compagnie vise ainsi les grèves régulières des contrôleurs aériens, un peu partout en Europe. “La première moitié de 2023 a vu 60 jours de grèves ATC (des contrôleurs aériens, NdlR) (12 fois plus qu’en 2022) entraînant l’annulation de milliers de vols dans l’Union Européenne depuis l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni et l’Irlande”, lit-on.

Ryanair demande ainsi une intervention de l’Europe pour mettre en place un service minimum en cas de grève, et permettre aux vols passant au-dessus d’un pays concerné de pouvoir tout de même être opérés. La France a ainsi lancé une loi pour le service minimum, mais seulement pour les vols intérieurs. La compagnie irlandaise veut aller plus loin. “Ryanair appelle la Commission européenne à exiger que tous les États de l’UE protègent les survols pendant les grèves ATC, comme cela se fait déjà en Grèce, en Italie et en Espagne. Vous aussi, vous pouvez vous joindre à notre appel à la Commission européenne en signant notre pétition, comme l’ont déjà fait 1,2 million de passagers qui en ont assez de voir leurs plans de voyage perturbés par des grèves répétées des contrôleurs aériens.”

Via un lien, il est ainsi possible de signer cette pétition, qui sera envoyée à “Ursula von der Leyen pour protéger les passagers et les survols pendant les grèves ATC”.

Voilà de quoi attiser un peu plus les tensions dans le secteur de l’aérien. Ces dernières années ont été marquées par de nombreuses grèves, que ce soit au sein de certaines compagnies mais aussi d’aéroports ou de services de sécurité. Tout cela alors que les réservations explosent et que 2023 s’annonce comme une année record.

De son côté, Canopea, la fédération des associations environnementales belges qui défend l’environnement en Wallonie et en Belgique, alerte sur le faible taux de taxation des compagnies aériennes en Belgique et ailleurs en Europe, à l’heure où on parle d’un changement de comportement. “Selon une nouvelle étude de la fédération européenne Transport&Environnent (T&E), la Belgique a perdu 700 millions d’euros de recettes fiscales l’année dernière, en raison des très faibles niveaux de taxation du secteur aérien. 700 millions d’euros par an, cela permettrait de réaliser les travaux d’infrastructures indispensables pour améliorer la sécurité du rail belge et sa ponctualité d’une part et de développer l’offre en trains de nuit d’autre part. Au niveau européen, le total des pertes s’élève à 34 milliards d’euros en 2022”, apprend-on.