Vol annulé ou maintenu? Le flou total pour les vacanciers à cause de la grève des pilotes Ryanair: “La compagnie joue la montre, comme d’habitude…”

Une mauvaise nouvelle pour les voyageurs qui partent de Charleroi ce week-end et qui prient pour que leur vol soit maintenu. Car tous les vols ne seront pas forcément annulés puisqu’il s’agit d’un arrêt de travail des pilotes basés en Belgique. Certains vols sont opérés depuis d’autres aéroports, sans compter l’habitude de Ryanair de “rapatrier” des pilotes basés à l’étranger pour opérer à la place de leurs collègues en grève.

Le flou reste donc total pour les passagers, alors que le week-end approche. “Ryanair joue la montre, comme d’habitude, lance Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. Ils savent depuis vendredi dernier qu’il y aura des perturbations, mais ils ne préviennent pas les passagers concernés.”

La question est donc de savoir qui prend les passagers en otages. Comme d’habitude, chacun se renvoie la balle, et Ryanair parle d’un impact limité sur les vols. Du côté de l’aéroport de Charleroi, le CEO Philippe Verdonck estime qu’il est “encore trop tôt pour connaître l’impact de cette grève”. “Ce qui est sûr, ce que, comme à chaque fois, Ryanair préviendra tous les passagers et remboursera ceux qui verront leur vol annulé. C’est la meilleure compagnie du monde”, affirme-t-il.

Il se met surtout des passagers qui risquent de voir leurs vacances gâchées. “En tant qu’aéroport, nous n’avons aucun point de vue à donner dans cette histoire. Nous pensons essentiellement aux passagers, aux familles, qui n’attendaient qu’une chose : partir en vacances. Ils se retrouvent tous dans un stress au moment de partir en vacances, c’est vraiment dommage.”

Son conseil reste de surveiller la situation de son vol sur le site de Ryanair. Pour trouver la bonne page, il faut descendre tout en bas de la page d’accueil, dans la section “liens utiles”. On y trouve un onglet nommé “info vol”. Sur cette page, on peut encoder son numéro de vol et savoir si le vol est maintenu. Pour le moment, toutes les destinations semblent être maintenues, mais cela devrait évoluer.”

Ajoutons également qu’une grève est également en cours chez Ryanair en Italie. Elle devrait aussi impacter les départs depuis la Belgique.