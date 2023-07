Grève chez Ryanair: 102 vols annulés ce week-end, d’autres pourraient suivre, "le personnel de cabine refusera d’opérer avec un pilote indépendant"

La grève des pilotes Ryanair basés en Belgique va avoir un impact très lourd sur les voyageurs, malheureusement. Annoncé vendredi dernier, le mouvement lancé suite à l’échec des négociations sur les conditions de travail et les salaires des pilotes va touché au moins 102 vols. On parle de 54 vols de samedi, et 48 dimanche. Pour le moment, car 10 vols supplémentaires prévus samedi ont été annulés ce vendredi, par rapport à ce qui avait été annoncé jeudi. Pour dimanche, on peut donc s’attendre à de nouvelles annulations, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, certains pilotes non-grévistes auront atteint leur quota d’heures de vol et ne pourront pas monter à bord d’un appareil, même s’ils le veulent.