Grève des pilotes Ryanair les 15 et 16 juillet: voici vos droits si vous êtes impactés par un retard ou une annulation

Les grèves dans le secteur de l’aviation deviennent de plus en plus récurrentes, malheureusement. Heureusement, une réglementation européenne existe pour protéger les voyageurs victimes d’une annulation ou d’un retard conséquent. C’est toujours bon à rappeler. Il s’agit donc du Règlement EU 261/2004 qui propose trois types d’indemnités, en plus du remboursement d’un vol annulé. On parle de 250 € pour tous les vols de 1 500 km ou moins, 400 € pour tous les vols intra-européens de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km). Le remboursement de ce bon peut être demandé un an après sa date d’émission. Dans le dossier Ryanair relatif aux grèves de 2018, Test Achats avait aussi obtenu d’autres indemnités. “Il a également été obtenu que les passagers pourront se faire rembourser les frais raisonnables liés à l’annulation/retard de leur vol (repas&boissons, achat d’un vol alternatif, etc.)”, rappelle l’association de défense des consommateurs.