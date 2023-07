Vacances: 5 villes européennes à visiter une fois dans sa vie

Séville (Espagne)

Cœur de l'Andalousie, la ville de Séville ne laisse personne indifférent. Entre l'ambiance festive qui y règne et les joyaux architecturaux qui l'ornent, Séville plaît à tous les publics. Déambuler sur la célèbre et impressionnante Place d'Espagne, visiter le palais de l'Alcazar, traîner sur les berges du Quadalquivir, se perdre dans le quartier de Santa Cruz, danser sur du flamenco et déguster des tapas dans les ruelles d'Alameda... Il y a en a pour tous les goûts. Une chose est sûre, vous ne vous ennuierez pas dans la capitale andalouse!

Ljubljana (Slovénie)

Souvent oubliée, la capitale de la Slovénie n'en reste pas moins une ville très intéressante à visiter. Ville verte au cœur d'un pays vert, Ljubljana est une cité à l'architecture particulière et élégante. En témoigne notamment le fameux Triple Pont, qui enjambe, en plein cœur de la ville, la rivière Ljubljanica. Surplombée par un château, Ljubljana est également une ville d'arts et d'artistes, comme vous pourrez le découvrir à la galerie nationale. N'oubliez pas de passer par le centre historique et ses ruelles pavées, qui s'étendent sur les deux rives de la capitale slovène. En plus de passer devant l'Hôtel de ville au style gothique ou la cathédrale, vous tomberez sur de petites boutiques agréables, celles d'antiquaires ou de disquaires par exemple.

Prague (République tchèque)

Classique des citytrips , Prague séduit tous les cœurs. Surnommée "la ville aux cent tours", la capitale tchèque se démarque par son histoire, sa culture et la richesse de son architecture, qui mêle plusieurs styles différents. Les lieux incontournables à visiter à Prague? Le Pont Charles, le Cimetière juif, le Château royal ainsi que la Place de la Vieille-Ville et son horloge astronomique médiévale. Au passage, n'hésitez pas à goûter une bière artisanale. Un conseil: prévoyez au moins trois jours pour profiter de la ville!

Porto (Portugal)

Ville au charme fou, Porto vous détendra au moment même où vous y poserez le pied. Chaque coin de la cité portugaise possède son ambiance. Car Porto possède de grands vignobles, quelques kilomètres de côtes le long de l'océan Atlantique et de petites ruelles étroites entourées qui mènent de la ville basse à la ville haute, là où la vie s'anime. Partout, les façades ornées d'azulejos, ces petits carrelages peints de bleu et de blanc, vous éblouiront. Une visite atypique à ne pas louper: celle de la magnifique librairie Lello et Irmão, considérée comme l'une des plus belles d'Europe.

Dublin (Irlande)

Dublin est sans doute l'une des villes les plus accueillantes d'Europe. Elle conserve une ambiance festive et chaleureuse, et réserve également de belles surprises architecturales. Pour apprécier Dublin, il suffit de se balader tranquillement dans les rues, s'arrêter un instant devant un chanteur ou un musicien installé sur les pavés ou boire une bière (une Guinness, évidemment) dans un pub traditionnel de Temple Bar. Ville très culturelle, la capitale irlandaise - désignée capitale littéraire par l'Unesco - possède de nombreux musées. LE passage obligatoire pour les touristes à Dublin: l'université Trinity College et son immense bibliothèque.