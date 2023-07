France, Espagne, Italie, Angleterre et même Belgique : comment ces pays font-ils pour lutter contre le surtourisme ?

Et ce retour à la normale s’accompagne de nouvelles mesures pour rendre l’expérience plus agréable pour les touristes. La crise sanitaire de 2020 et 2021 a permis de créer des outils pour limiter le nombre de personnes aux lieux les plus connus et fréquentés du continent. Et même si le risque sanitaire n’est plus de mise, l’idée de freiner ce qu’on appelle aujourd’hui le “surtourisme” est bien présente.

Plusieurs pays ont déjà pris des mesures pour tenter de limiter l’afflux de touristes sur certains lieux. Et les idées sont nombreuses : des alertes par mail ou SMS pour indiquer que tel ou tel lieu est surchargé alors que ce n’est pas encore le cas, ou encore le fait de faire payer l’accès à certains endroits. On pense notamment à ce petit village suisse de 400 habitants, Iseltwald, qui est envahi par des touristes… coréens. Ce village est en effet le lieu de tournage d’une série qui cartonne en Asie, en particulier un ponton qui donne sur un lac. Désormais, il faut s’acquitter d’un ticket à cinq francs suisses pour y accéder. Cela n’empêchera pas les touristes de venir, mais cela remplira les caisses de la mairie locale.

À lire aussi

En France, 80 % de l’activité touristique se concentre sur 20 % du territoire. De quoi là aussi entamer une réflexion plus globale. “Une campagne de communication nationale et le recours aux influenceurs doivent permettre de mieux répartir les flux touristiques dans le temps et l’espace. Une plateforme numérique développée par Atout France sera lancée au premier semestre 2024, avec des outils pratiques pour venir en aide aux professionnels du secteur. Un observatoire national sera créé, qui visera à centraliser les informations des différents sites touchés par le surtourisme”, apprend-on via le site spécialisé PagTour, qui site aussi quelques exemples. “Etretat et ses falaises, submergées par les visiteurs, ont ainsi fait partie des dix endroits au monde qu’il faut vraiment éviter en 2023, d’après le guide Fodor’s. Les îles de Bréhat et de Porquerolles, saturées elles aussi, ont instauré des quotas pour limiter l’afflux pendant l’été. Idem pour la calanque de Sugiton où il faudra réserver pour la seconde année consécutive pour s’y rendre cet été. Dans cette liste loin d’être exhaustive, on peut y ajouter les “plus beaux villages de France” qui attirent eux aussi beaucoup trop de visiteurs et mettent en place des jauges, comme à Saint-Guilhem-le-Désert…”

En Belgique aussi, on prend des mesures

Et en Belgique ? Si l’afflux de touristes se concentre surtout sur des grandes villes comme Gand ou Bruges, ou encore lors des beaux jours à la côte belge, une réflexion est tout de même menée. On se souvient que certains coins de l’Ardenne belge avaient été pris d’assaut durant la crise sanitaire, par exemple avec la fermeture des Hautes Fagnes lors des chutes de neige de janvier 2021.

À lire aussi

Plus largement, les autorités ont une réflexion globale, surtout pour éviter que certains lieux deviennent le repère de ceux à la recherche des plus belles photos “instagrammables”. “On n’en est pas encore à légiférer en Wallonie, admet Pierre Coenegrachts, CEO de Visit Wallonia. Nous avons cependant rencontré quelques soucis pendant le covid à Durbuy ou dans les Fagnes, par exemple. Avec Orange, nous avions mis en place une app qui permettait de vérifier la fréquentation du lieu avant de s’y rendre, notamment via les données récoltées via les antennes GSM. C’est n’est plus le cas aujourd’hui.”

C’est surtout dans la communication que Visit Wallonia tente de se prémunir. “Nous proposons un maximum d’alternatives aux endroits les plus fréquentés. Je pense par exemple à tous les plus petits lacs et plans d’eau pour désengorger les Lacs de l’Eau d’Heure. Même chose pour mettre en avant certaines villes ou villages, pour éviter que tout le monde aille à Durbuy ou à la Roche-en-Ardenne. Dans notre communication, nous n’avons pas une politique qui met en avant lnstagram ou les autres réseaux sociaux. Le but est de donner des inspirations aux familles, que ce soit pour une rando, une balade à vélo, etc. Parfois, nous ne communiquons que vers une cible bien définie, ce qui permet de ne pas attirer trop de monde au même endroit.”