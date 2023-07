Grève des pilotes Ryanair: de nouveaux mouvements à prévoir, "nous irons au finish, il y aura encore un week-end cet été"

Malgré une semaine agitée et une tension sociale palpable, le week-end a été calme ce week-end à l’aéroport de Charleroi. Il faut dire qu’avec 106 vols Ryanair (au départ et à l’arrivée) annulés sur deux jours, des milliers de passagers ne sont pas présentés à l’aéroport. Les pilotes Ryanair, eux, étaient bien présents sur place pour faire part de leur mécontentement. Une assemblée s’est tenue ce samedi et pourrait même donner lieu à d’autres grèves dans les semaines à venir. “Nous irons au finish, promet Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. Samedi, j’ai trouvé les pilotes – qui sont généralement moins ancrés au niveau syndical – déterminés à aller au bout du combat. Cela prouve toute la vexation qu’ils ressentent à l’égard de la direction de Ryanair.”