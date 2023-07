Les canicules bouleversent les vacances des Belges, une nouvelle tendance est observée: “Cela reste marginal mais cela existe"

À lire aussi

Cette année, les réservations ont eu lieu très tôt également, il était difficile de prévoir cet épisode, et il n’est pas (encore ?) possible d’annuler un séjour sans frais pour une canicule. “Il faut aussi se dire que la majorité des réservations concerne des destinations en bord de mer, dans des hôtels avec une piscine et même des chambres climatisées, ce que les voyageurs n’ont pas chez eux. Les hôtels s’adaptent pour que le séjour reste agréable pour tout le monde”, poursuit-il.

La France (plus de 20 %), la Belgique (17 %), l’Espagne (16 %) ou encore l’Italie (4 %) restent en tête des réservations, face à la Norvège (0,4 %), le Danemark (1 %) ou la Suède (0,3 %), mais on observe par contre un changement un peu plus marqué : le moment du départ. Ceux qui le peuvent évitent les mois les plus chauds et misent sur le mois de mai ou encore le mois de septembre, voire d’octobre. “En février et mars, on comptait autant de réservations pour le mois de mai que pour le mois de juillet, précise-t-il. Il y a évidemment l’impact du changement de calendrier scolaire qui entre en ligne de compte, mais cette tendance est peut-être liée au climat, également. Je m’attends par exemple à un mois d’août un peu plus calme pour les last minute.”

À lire aussi

Il faudra donc encore attendre pour découvrir des hôtels all-in au bord de la mer baltique, mais la météo devrait jouer un rôle dans les réservations, comme c’est déjà le cas pour les sports d’hiver, pour lesquels les voyageurs réservent moins en début et en fin de saison, et surtout prioritairement dans des stations de haute altitude.