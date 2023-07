Ne partagez pas n’importe quoi sur les réseaux sociaux: les cambrioleurs 2.0 vous observent

Le conseil le plus évident ? Discrétion absolue sur les réseaux sociaux. C’est la forme d’espionnage la plus simple. Les cambrioleurs 2.0 passent leur temps à errer sur les réseaux en quête de potentielles proies. Ils recherchent des posts annonçant un départ en voyage ou des partages de photos prises pendant le trajet ou depuis le lieu de vacances. Il leur suffit ensuite de trouver votre adresse sur le web et de passer confirmer qu’il n’y a personne d’autre chez vous.