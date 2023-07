Bora Bora

En top 1, on retrouve Bora Bora, en Polynésie française, d’après le journal anglais The Independent. Le cadre idyllique de l’île est l’endroit parfait pour profiter entre amoureux de la sérénité. Entre les montagnes et les plages de sable fin, l’eau transparente et la jungle luxuriante, les divertissements ne manquent pas pour profiter pleinement de votre voyage.

Toscane

L’Italie est connue internationalement pour être le pays de la romance. Entre cuisine divine et paysage variés, la Toscane est la région idéale à découvrir en couple. L’ambiance romantique de cette culture millénaire ne manquera pas d'émouvoir.

Les Maldives

Le charme insulaire frappe à nouveau avec ce top 3. Les pilotis surplombant l’eau transparente et calme ne manquent jamais de charmer les vacanciers, permettant également des activités telles que le stand up paddle, ces planches sur lesquelles vous vous levez pour avancer à l’aide d’une rame.

Dans le reste de ce classement se trouvent également Koh Chang en Thaïlande, Grindavik en Islande, Copenhague au Danemark, Santorin en Grèce, Manuel Antonio à Costa Rica, Kyoto au Japon, et Nice en France. Autant d’idées pour vous donner de l’inspiration pour votre prochain voyage en duo.