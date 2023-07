Voyages: quels sont les sites touristiques les plus fréquentés?

Le Colisée

Sans trop de surprise, c’est le Colisée à Rome, en Italie, qui se retrouve en tête de classement. Puissant rappel de l’histoire romaine, le Colisée continue donc de marquer les esprits et de faire tourner la tête des touristes.

Le Louvre

En seconde place, se trouve le musée du Louvre à Paris, en France. Peut-être ne fera-t-elle pas l’unanimité mais la pyramide de verre continue d’attirer un important flux de touristes été comme hiver, notamment avides de découvrir le célèbre portrait de la Joconde.

Le Vatican

L’Italie revient encore dans le classement pour s’illustrer avec le Vatican, encore à Rome. Ce pays dans une ville attire chaque année de nombreux curieux qui espèrent apercevoir le pape sur son balcon.

Dans ce classement, on retrouve ensuite la Statue de la Liberté à New York, aux États-Unis, la Tour Eiffel à Paris, La Basilica de la Sagrada Familia à Barcelone en Espagne, les Quartiers français à la Nouvelle Orléans aux États-Unis, la maison Anne Frank à Amsterdam, la Tour Skydeck-Willis à Chicago et, pour conclure, le célèbre Grand Canal à Venise, en Italie.