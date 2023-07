Ne mettez pas vos valises n’importe comment dans votre coffre: pourquoi la répartition du poids est primordiale

Un passage obligé qui peut avoir des répercussions en matière de sécurité routière. Car une mauvaise répartition du poids dans le véhicule peut avoir des conséquences sur le comportement du véhicule, et donc en matière de sécurité routière.

Le tetris des bagages, un casse-tête qu'il ne faut pas prendre à la légère. ©fotolia

Avant toute chose, il est conseillé de ne pas disposer d’effets lourds non attachés dans l’habitacle. En cas d’accident, le poids de ces objets peut être multiplié par 50. Et entraîner des blessures graves ou mortelles en cas d’impact avec un passager.

Ensuite, il faut au maximum charger les objets les plus lourds en premiers, afin de maintenir le plus bas possible le centre de gravité du véhicule, avant d’y superposer les objets les moins lourds et, si possible, de sécuriser le tout avec un filet de protection.

Il faut aussi penser à ne pas surcharger le coffre de toit pour éviter là aussi une modification du centre de gravité.

Plusieurs études ont notamment démontré qu’une mauvaise répartition du poids des bagages dans une voiture entraînait une courbure plus large dans les virages, une usure plus importante des pneumatiques, une consommation de carburant plus importante, des distances de freinage plus longues et, surtout, une augmentation des risques de tête-à-queue ou de tonneaux.

Une mauvaise répartition du poids dans les remorques tractées peut aussi avoir des répercussions dramatiques sur la route, ces dernières pouvant partir en zigzag.

Des images valant mieux que des mots, voici la vidéo d’une expérience très parlante sur l’importance d’une bonne répartition du poids sur la remorque.