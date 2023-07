Incendies en Grèce : TUI annule tous ses vols pour Rhodes

C'est surtout la partie sud-est de l'île de Rhodes qui a été sévèrement touchée par les incendies. Par mesure de précaution, 12 villages et tous les hôtels de la région ont dû être évacués. Selon la police, plus de 16 000 personnes ont été mises en sécurité par la route, tandis que 3 000 autres ont été transportées vers des lieux plus sûrs à bord de bateaux.

À lire aussi

De plus, le tour opérateur TUI a décidé d'annuler tous les départs à destination de l'île hellénique de ce dimanche jusqu'au mardi 25 juillet inclus, fait-il savoir dimanche.

"La situation dans le sud de Rhodes reste particulièrement difficile aujourd'hui (dimanche) et nous n'avons pas encore de vue sur une amélioration des conditions dans la région. Tous les voyageurs qui ont été rapidement évacués hier (samedi) sont contactés personnellement par TUI afin que nous puissions évaluer leur situation et trouver la solution la mieux adaptée", précise le tour opérateur.

TUI ajoute que "bien que le nombre de voyageurs belges dans cette région soit assez limité, la situation affecte de nombreux vacanciers sur place" et qu'à ce stade, "nous n'avons pas encore de perspectives sur la situation de l'île pour les prochains jours".

TUI était notamment l'agence choisie par certains Belges qui ont été évacués de leurs hôtels.