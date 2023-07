Tourisme : en plein boom, le Maroc veut profiter de la relance et doubler sa capacité d’accueil d’ici à 2030

Après plusieurs années marquées par la crise sanitaire, le Maroc retrouve des couleurs. 4 millions de touristes se sont rendus sur place en 2021, contre 10,9 millions l’an dernier. En 2023, on devrait dépasser le record de 2019 (13 millions), pour arriver à environ 13,5 millions de touristes.

“À fin juin 2023, le nombre d’arrivées s’élève à 6,5 millions de touristes, soit une croissance de 21 % par rapport à 2019”, a d’ailleurs indiqué, dans un communiqué, le ministère marocain du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire.

Des chiffres positifs qui laissent entrevoir de belles années. Et surtout, le pays ne manque pas d’ambitions. “Comme le rappelait récemment la ministre du Tourisme Fatim-Zahra Ammor, le gouvernement entend doubler le nombre d’arrivées touristiques par rapport à la période prépandémique, pour atteindre les 26 millions en 2030. Avec comme objectif de faire du Maroc l’une des vingt plus grandes destinations mondiales”, lit-on sur le site spécialisé PagTour. “Un plan de développement touristique viserait même les 65 millions de visiteurs en 2037, soit cinq fois plus qu’aujourd’hui et… autant que l’Italie et la Chine en 2019. Un objectif peu crédible celui-là, même si la destination – pourtant déjà mature il y a vingt ans – est passée de 4,4 millions en 2001 à 13 millions en 2019.”

Dans l’immédiat, des objectifs sont déjà sur la table pour la période 2023-2026. “La récente feuille de route stratégique 2023-2026 du secteur vise déjà à atteindre les 17,6 millions en 2026. Le Royaume entend s’appuyer sur des filières thématiques (beach&sun, désert et oasis, nature, MICE…) et transversales (festivals, gastronomie…), développer et rénover son hôtellerie, renforcer ses efforts en matière de promotion, de marketing et d’ingénierie touristique, ses partenariats avec les tour-opérateurs et les réseaux d’agences de voyages. Elle espère même profiter de l’impact d’une co-organisation de la Coupe du monde de foot 2030 avec l’Espagne et le Portugal (la Fifa dévoilera le ou les pays hôtes l’an prochain)”, apprend-on encore.

Au niveau aérien, il faudra aussi proposer une offre plus large pour attirer tous ces touristes. Là aussi, les autorités veulent doubler la capacité de siège d’ici à la fin de la décennie, pour passer de 14 à 28 millions de passagers chaque année. “Le Maroc compte surtout sur sa compagnie aérienne Royal Air Maroc, dotée depuis peu d’un nouveau contrat-programme pour la période 2023-2037. Son objectif, faire passer sa flotte de 50 à 200 avions d’ici à 15 ans… soit presque autant que celle d’Air France aujourd’hui (213 avions au 31 décembre 2022).”