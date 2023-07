Ces solutions ont pu être trouvées en concertation avec les autorités grecques, les tour-opérateurs et plusieurs compagnies aériennes, est-il précisé. Deux membres de l'équipe de crise du SPF sont toujours présents à l'aéroport de Rhodes, où les autorités grecques ont installé un centre de crise. Ils permettent aux Belges présents sur place d'obtenir une assistance consulaire. Tous les Belges contactés sur les îles grecques de Rhodes et de Corfou sont sains et saufs et une assistance consulaire a été fournie à ceux qui ont besoin d'aide, ont ajouté les Affaires étrangères.

À lire aussi

Le SPF rappelle aux Belges de suivre les instructions des autorités locales et de prendre contact avec leur organisme de voyage avant leur départ pour de plus amples informations sur leur séjour sur ces îles touchées par les incendies. Les conseils aux voyageurs à destination de la Grèce sont en outre régulièrement mis à jour sur le site internet des Affaires étrangères. Il est également rappelé aux vacanciers de s'inscrire avant tout voyage à l'étranger sur le site Travellers Online.

Le nombre de signalements à Rhodes et à Corfou a par ailleurs significativement augmenté ces derniers jours. Ils sont respectivement 438 et 138 à s'être enregistrés sur la plateforme, selon un recensement effectué mardi.