“Le temps pourri, c’est des jours perdus”, “En Belgique, soit il fait trop chaud, soit trop froid”: les vacances des Belges gâchées par la pluie

À La Roche-en-Ardenne, la pluie et les températures trop fraîches pour la saison, gâchent le séjour des campeurs. Au camping Lohan, ils sont nombreux à écourter ou à annuler leur séjour à cause de la météo. “Dimanche, c’était la débâcle”, explique Catherine Van Tomme, la gérante. “L’annonce de l’alerte jaune, pour lundi et mardi, en a effrayé plus d’un. Environ 10 % des campeurs ont décidé d’écourter ou d’annuler leur séjour, même s’ils perdent de l’argent. En effet, dans un camping, les activités extérieures dépendent de la météo. La semaine dernière, il faisait trop chaud, tant pour le kayak que pour le VTT, à présent, c’est la pluie qui joue les troubles fêtes. Cela dit, elle n’est pas tombée en quantité assez importante pour autoriser à nouveau la pratique du kayak sur l’Ourthe. ”

Leslie, originaire de Courtrai, est une habituée du camping rochois. Elle apprécie le cadre enchanteur avec vue sur l’Ourthe et la forêt. Elle a planté sa tente le 20 juillet en espérant, comme l’an dernier, une météo clémente, mais très vite il a fallu déchanter. “En 2022, ma fille et moi avons passé des vacances de rêve sous le soleil. La météo était au beau fixe et on a prolongé de quelques jours. Cette année, nous avons eu moins de chance. On a décidé de rentrer à la maison deux jours plus tôt à cause de la pluie. ”

Inauguré en 1963, le camping Lohan, situé route de Houffalize en zone inondable, compte 200 emplacements, occupés à 75 % par des vacanciers saisonniers et 25 % par des touristes de passage en période estivale. “À cette époque de l’année, habituellement, nous affichons complet”, précise la gérante. “Cette année, le taux d’occupation ne dépasse pas 40 %. De nombreux emplacements, même très bien situés, ne trouvent pas preneurs. Les vacanciers qui restent malgré la pluie viennent des Pays-Bas, de Flandres et même, étonnamment, du Danemark. Parmi les touristes de passage, il y a aussi des gens qui ont quitté l’Italie ou le sud de la France à cause des températures très élevées. Ils ne supportaient plus les 35, voire 40 degrés et préfèrent séjourner au frais pendant quelques jours avant de rentrer à la maison.”

Le Quartier d'été à Charleroi, sous la pluie et donc totalement vide. ©VAN KASTEEL

Quartier d’été à Charleroi quasi vide sous la pluie : “le temps pourri, c’est des jours perdus”

Quand la météo va, tout va. Et avec la pluie dimanche et ce lundi, c’est la soupe à la grimace pour les lieux de détente de Charleroi, notamment au Quartier d’été en plein centre-ville. “D’habitude, c’est noir de monde… ici, il a fallu annuler les démos de beach volley de Charleroi Volley, celles de roller derby du Blackland et le tournoi de pétanque. Mais ce qui m’inquiète le plus c’est le cinéma plein air, ça nous coûte des milliers d’euros et c'est infaisable sous la pluie”, dit Gregory La Paglia, de Colors Productions, qui gère l’événement phare des Big 5 de Charleroi.

On a passé une heure sur place cette semaine, sous la pluie, avec quelques gérants et organisateurs du Quartier d’été, de l’Apéro des Quais ou tenanciers de cafés de la place de la Digue. Il n’y a eu… que deux clients ! Les espaces aménagés et les terrasses des cafés sont désespérément vides. “Un jour de pluie, c’est un jour perdu. Normalement les transats sont sortis, il y a des gens qui font du sport, il y a des familles qui viennent profiter des animations et des attractions. Mais avec le temps, personne ne se dit : “oh, je vais aller prendre un verre place de la Digue”. Avec les prévisions météo, j’espère que les afterworks non plus ne vont pas partir en cacahuète, il n’y a plus que Dieu qui puisse nous aider.” Avec ses collègues, il scrute son smartphone en espérant avoir une bonne nouvelle des applications météo.

Le Quartier d’été, c’est l’animation de la belle saison au centre-ville : durant un mois, du 6 au 30 juillet, la place de la Digue et la place Verte se métamorphosent pour proposer de la détente, des jeux familiaux, des animations, du sport gratuit, des concerts et du cinéma plein air. Mais les seules rentrées d’argent, ou presque, ce sont les consommations au chalet Horeca. “Il faut qu’on arrive à rentrer dans nos frais. On ne peut rien faire contre la météo, mais c’est énormément de boulot de préparer tout ça… voir que ça ne tourne pas, c’est désespérant!”

croustillon , foire du midi , test , meilleur , gagnant ©cameriere ennio

A la Foire du Midi, on jongle avec le mauvais temps: “Quand la drache tombent, les gens fuient”

Quand la drache a commencé, les gens ont fui. A 19h, tout le monde était parti. 20H, les forains fermaient", raconte Eric à son stand de lancer d’anneaux. "Mais l’année n’est pas mauvaise". Même si le bilan final dépendra de ces quatre prochaines semaines.

Comme ailleurs, la météo joue un rôle crucial dans la fréquentation de la foire, en plein air. "L’année passée, on a eu une canicule. Ce n’était pas bon non plus", se rappelle Arline, gérante d’un stand de pêche aux canards. "La météo nous impacte réellement. Et c’est la Belgique : ou il fait trop chaud, ou trop froid", glisse son voisin Grégory, gérant d’un lunapark. "Mais on fait avec."

Un de ses confrères à la tête d’une attraction regrette également les prévisions, "qui se trompent". "Parfois, on annonce de la pluie, mais ce n’est que le matin, et la foire n’ouvre que l’après-midi." Avec une règle observée : "quand la pluie dure plus d’une heure sur la journée, les gens ne sortent plus et font autre chose."

Brabant wallon vu du ciel drone BW Le parc d'attractions Walibi Belgium localisé en Belgique sur des terrains situés dans les communes de Wavre, Limal et Bierges complexe aquatique Aqualibi Cobra Kondaa Loup Garou Psyké Underground Pulsar Tiki-Waka Vampire Radja River Flash Back ©Mathieu Golinvaux

À Walibi, la pluie et le vent peuvent faire fermer les attractions mais pas au point d’évacuer le parc comme lors des inondations de 2021

Walibi dépend énormément de la météo confie la porte-parole du parc, Justien Dewil. Mais les visiteurs s’adaptent et “affrontent la pluie et s’amusent quand même”. La météo est surveillée en temps réel et en cas de puissantes rafales de vent ou de fortes pluies, certaines attractions peuvent être temporairement fermées “jusqu’à ce que le coup de vent passe”.

Ce lundi 24 juillet, au matin, le Brabant wallon a été frappé par de fortes pluies. À quelques endroits du parc, de grandes flaques se sont créées. Directement, elles sont pompées ou redirigées vers les égouts, informe Justien Dewil. Une situation “exceptionnelle” mais loin des inondations de 2021 où le parc avait été évacué.