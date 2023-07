Vacances: le Mölkky, ce jeu de plein air en bois au succès bien mérité, va-t-il être détrôné?

Mettez des boules en plastiques colorées et un cochonnet dans les mains d’un grognon, un sourire apparaîtra ! Et même quand on n’y joue pas, on peut prendre plaisir à regarder des familles ou des amis jouer au Möllky, en se charriant. Ce jeu en bois qui a débarqué de Finlande consiste à marquer exactement cinquante points en renversant des quilles numérotées de 1 à 12, en lançant une fois par tour un bâton de bois. Depuis des années maintenant, il anime barbecues et sorties à la plage. Et compte parmi les plus populaires, parce qu’il est simple et redoutable !

En ce moment, sur les plages de France (mais aussi des Etats-Unis) on voit cependant apparaître un autre jeu collectif très tendance : le roundnet. Il est aussi appelé Spike Ball, du nom de son fabricant. Ce jeu de "filet circulaire" a fait son apparition dans le top 5 des activités "à lancer" de cet été.

Inspiré du volleyball et du padel, le Spikeball se joue en équipes (à deux contre deux), avec une balle et un filet central arrondi, semblable à un trampoline miniature de 91 cm de diamètre. Son objectif est de renvoyer la balle aux adversaires, en parvenant à la faire rebondir sur le filet en 3 touches maximum (comme pour le volley). Les règles sont précises mais une fois assimilées, on est pris par la liberté qu’il permet aussi : les joueurs peuvent toucher la balle avec n’importe quelle partie de leur corps et le terrain est sans limite ! Autre avantage : le roundnet est facilement transportable.