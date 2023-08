En juillet, les mauvaises conditions climatiques ont entraîné de nombreuses perturbations du trafic aérien. En conséquence, les retards liés à la météo ont plus que doublé par rapport aux chiffres de 2022. Les aéroports les plus touchés par ce type de retard sont ceux de Francfort, Munich et Gatwick (Londres).

De façon générale, les retards par vol ont été réduits de près d'un quart, à 2,5 minutes par vol. En incluant les facteurs météorologiques, le retard moyen par vol atteignait quatre minutes.