Un train low cost pour relier Paris et Bruxelles ? C’est pour bientôt

Mais un article publié par la SNCB suggère une collaboration avec la SNCF. Celle-ci aurait pour but d’offrir un nouveau service entre les deux capitales, “intermédiaire entre la route et le train à grande vitesse”. Le but ? “Une mise en service aussitôt que possible”, écrit la SNCB. “L’ambition est de permettre au plus grand nombre de voyageurs d’effectuer ce trajet international avec la meilleure durée possible et pour un prix compétitif.”

Le prix du ticket serait alors beaucoup plus abordable. Le trajet durerait entre 2h52 et 3h10, de quoi prendre le temps de contempler le paysage qui sépare les deux villes ainsi que la Picardie, qui serait traversée par le train. Les horaires seraient quant à eux bien plus pratiques pour les utilisateurs du rail. Du côté de Bruxelles, les départs se feraient respectivement à 6h52, 9h40, 13h40, 15h40 et 18h40. Du côté de Paris, ils se feraient à 8h18, 10h18, 12h28, 15h31 et 19h21. De quoi s’organiser un aller-retour en une journée.

Cependant, il faudra patienter encore un an avant de découvrir ces trains, dont la mise en service est prévue pour décembre 2024.