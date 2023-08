Mais un ingénieur nantais a trouvé la parade pour éviter de payer trop cher aux péages. Dans l’émission “Complément d’enquête” sur France 2, Franck Saless, qui a collecté des données sur les tarifs autoroutiers durant dix ans, a livré son astuce. “Suite à un rapport de la Cour des comptes, un ancien directeur de concessions d’autoroutes expliquait que quelqu’un qui connaîtrait parfaitement les tarifs d’autoroutes pourrait payer moins cher, simplement en sortant et en re-rentrant aussitôt à certaines sorties définies”, indique-t-il.

Dans le cadre de l’émission, Franck Saless et une équipe de journalistes ont fait le test sur le tracé Nantes – Angers. En suivant le trajet normal, le prix du péage est de 9,80 euros. Mais en sortant avant Angers, au péage d’Ancenis et en remontant aussitôt sur l’autoroute, le prix total est de 8,60 euros. Soit une économie de près de 12 %. Et l’ingénieur de préciser : “Il n’y a pas de tarif kilométrique appliqué sur la plupart des autoroutes. C’est toujours en fonction du point d’entrée et du point de sortie.”

Bref, si vous voulez économiser de l’argent, sortir à tel ou tel péage est intéressant. Mais encore faut-il savoir lesquels… Pour vous aidez, Franck Saless a tout prévu puisqu’il propose sur le site Autoroute-eco.fr un calcul d’itinéraire avec les prix des différents péages, dont les plus avantageux bien sûr.