Grève chez Ryanair : les syndicats ont envoyé une lettre ouverte au monde politique, “personne ne semble vouloir faire respecter nos droits"

Et si les négociations sont au point mort, pas question pour les syndicats de lâcher le morceau. Secrétaire permanent pour la CNE et visage des grèves de ces dernières années, Didier Lebbe nous l’a répété plusieurs fois : “nous irons au finish, comme pour le personnel de cabine”.

Ce vendredi, c’est via une lettre ouverte que les syndicats se sont adressés au monde politique. “Cela fait maintenant plusieurs années que nous dénonçons le non-respect par Ryanair des législations belges en matière de droit social et du droit du travail. Notre syndicat a organisé plusieurs grèves en 2018 au terme desquelles Ryanair s’était engagé à suivre ces législations, rappelle cette lettre adressée au Premier ministre Alexander De Croo et au ministre-président wallon Elio Di Rupo. Cependant, cinq ans après, la compagnie Ryanair retourne dans ses travers et conteste maintenant la légitimité de ces législations. À titre d’exemple et pour vous construire une idée de la situation : les pilotes employés de la compagnie ont introduit une action judiciaire et la compagnie décide d’imposer le retrait de ces actions en échange d’une nouvelle convention collective de travail. De plus, la direction décide de manière unilatérale de dénoncer notre CCT signée durant le covid et ce malgré l’impossibilité légale de le faire. Considérant ces nouveaux pieds de nez à notre législation sociale, nous n’avons pas eu d’autre choix que d’organiser plusieurs jours de grève dans le courant de cet été. Nous estimons qu’il n’est pas uniquement de notre ressort de faire bouger les choses, mais vu que personne ne semble vouloir faire respecter nos droits, nous n’avons pas d’autres choix.”

C’est simple, les syndicats veulent du soutien de la part des dirigeants du pays. “Par conséquent, nous vous demandons d’agir au plus vite, dans le cadre de vos compétences, afin que cette entreprise cesse de se comporter comme si elle était au-dessus des législations”, peut-on lire.