Billet réservé, embarquement refusé : le “surbooking” fait son grand retour dans les aéroports

Ce phénomène s’appelle la surréservation (ou encore surbooking ou overbooking) et il est loin d’être rare dans l’aérien. Même si cette pratique peut choquer les voyageurs, elle n’est pas illégale. “Sur chaque vol, il y a quasiment toujours des passagers qui ne se présentent pas au départ, justifie Joëlle Neeb, porte-parole de Brussels Airlines, compagnie qui pratique la surréservation “de manière assez courante”.

Entre 9 et 14 personnes qui ne se présentent pas par vol

Dans le jargon, on appelle ces personnes les “no-show” et ils peuvent représenter jusqu’à 5 % des passagers sur un vol, soit entre 9 et 14 personnes chez Brussels Airlines, en fonction de la capacité de l’avion. Notons que dans ces absents le jour du départ, il y a ceux qui ne se présentent jamais, sans prévenir la compagnie et ceux qui annulent ou changent leur vol en dernière minute. Ces statistiques étant relativement stables, l’idée d’une compagnie est de rentabiliser au maximum ses opérations en vendant davantage de billets que de places disponibles.

“Contrairement à une paire de chaussures ou un T-shirt qui peuvent être remis en rayon, un siège dans un avion est une “denrée périssable”, poursuit la porte-parole. Dès qu’un avion décolle, les sièges de ce vol ne peuvent plus jamais être vendus”. Une compagnie aérienne doit aussi tenir compte de la variété de choix de type de billets qu’elle a vendu, avec des options de flexibilité sur certains tickets permettant de changer la date du voyage à la toute dernière minute. Bref, “l’overbooking est devenu un outil important pour la gestion efficace des vols par les compagnies aériennes”, insiste-t-on du côté de Brussels Airlines.

Le savant calcul des compagnies aériennes

Dans la majorité des cas, les passagers ne se rendent pas compte de cette surréservation – les absents étant absents comme attendu — mais il arrive aussi que les statistiques aient des ratés. Les conséquences sont alors très fâcheuses pour les passagers lésés et pour les compagnies qui doivent ouvrir le portefeuille pour les indemniser. Selon la législation européenne, en plus de la réservation d’un autre vol et des éventuels frais “d’assistance” (transfert, repas, hôtel,…), la compagnie doit payer une indemnité allant de 250 à 600 euros au passager, soit ce que prévoit le règlement en cas de retards de plus de 3 heures ou d’annulation. Fréquente depuis la fin de la Seconde guerre mondiale aux États-Unis, la surréservation l’est un peu moins en Europe où le droit des passagers est mieux encadré. Brussels Airlines ne l’applique ainsi pas à tout son réseau.

“Nous avons une politique de “no overbooking” stricte sur les vols pour lesquels il est difficile d’offrir des alternatives : comme les destinations de vacances typiques telles que les îles Canaries ou les îles grecques”. Mais pour d’autres destinations, la compagnie belge n’hésite pas à vendre plus de places que celles disponibles. “Grâce à des systèmes sophistiqués, nous connaissons le pourcentage historique de passagers qui ne se présentent pas pour une liaison donnée. Cela nous permet – avec un certain degré de certitude – de surréserver un vol”. Entre éventuelles indemnités à payer et surprofit sur des sièges déjà réservés, la compagnie doit alors faire son calcul : est-il intéressant financièrement de survendre un vol ?

Des avions qui changent en dernière minute

”La surréservation était une pratique courante avant l’introduction du règlement européen sur les droits des passagers aériens”, explique Maciej Jeleński, responsable chez Air Help, l’entreprise spécialisée dans la récupération d’indemnités de dédommagement aériennes. La surréservation représentait ainsi environ 2,5 % de toutes les réclamations reçues en Europe par Air Help en 2023, contre 1 % en 2022, considérée comme “une année exceptionnelle”, le Covid étant passé par là. Notons que ces chiffres ne représentent que les plaintes : dans une majorité des cas, la compagnie trouve un arrangement avec son passager lésé lors d’un overbooking pour éviter que ce dernier n’aille jusque-là. “On peut, par exemple, proposer un geste commercial, comme le prolongement gratuit des vacances si c’est un vol retour”, explique Piet Demeyere, porte-parole de Tui. Il faut que le client s’y retrouve”.

Même si Tui ne pratique pas l’overbooking, il lui arrive d’avoir des vols… surréservés. “C’est exceptionnel, mais on peut avoir un avion qui tombe en panne quelques heures avant un vol et qui est remplacé par un aéronef plus petit, développe Piet Demeyere. Dans ce cas, il n’y a pas de place pour tout le monde et on doit refuser des passagers en dernière minute”. Brussels Airlines connaît aussi bien ces vols surréservés “indépendamment de sa volonté”. “Pour des raisons techniques, un Airbus A320 de180 sièges peut être remplacé par un Airbus A319 de141 sièges, relate Joëlle Neeb. Parfois, des sièges deviennent aussi défectueux en cabine et personne ne peut plus s’y asseoir”.

Des petits malins qui en profitent

La reprise en force des voyages aériens après le Covid et le retard de livraison des avions aux compagnies ariennes met de plus en plus de pression sur leur flotte. Deux paramètres augmentent donc l’overbooking : le taux de remplissage des avions est au plus haut et le changement d’avions en dernière minute, de plus en plus récurrent, des compagnies. Reste la grande question : quel passager se voit refuser l’embarquement en cas de surréservation ? Le dernier arrivé, le dernier enregistré, celui qui a payé le billet le moins cher ? “Nous cherchons à la porte d’embarquement – c’est-à-dire juste avant d’entrer dans l’avion – toujours d’abord des volontaires prêts à céder leur place sur ce vol”, précise Joëlle Neeb. Si aucun volontaire n’est trouvé, nous devons désigner des passagers”. Brussels Airlines ne précise toutefois pas quels critères sont pris pour ces désignations.

“Je pense que ce sont les derniers qui arrivent qui sont désignés, mais en général, on trouve toujours des volontaires”, indique de son côté Piet Demeyere de Tui. Certains petits malins en ont même fait un véritable business. C’est le cas de ce Français vivant à Barcelone qui a remarqué que les vols de Vueling entre la deuxième ville espagnole et Paris étaient constamment surréservés depuis le début de cet été. “Je profite de recevoir une indemnisation de 250 euros, pour un vol que j’ai payé seulement 50 euros à l’origine, c’est plutôt rentable, explique ce dernier au site local Equinox. Je peux soit prendre un autre vol dans la journée, soit rentrer dans mon appartement à Barcelone et me faire rembourser le taxi par Vueling.”