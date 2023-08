Un souci en vacances? Tout savoir sur les droits des voyageurs dont le séjour a été plombé (climat, grève, surbooking...)

Un hébergement qui n’est pas à la hauteur de l’annonce

”Tout d’abord, contactez immédiatement le gérant de votre hôtel, le propriétaire de votre maison d’hôtes ou le responsable de votre hébergement de vacances et exposez-lui la raison de votre mécontentement. Insistez pour que le problème soit résolu sur place. Ensuite, si vous n’avez pas réservé le logement vous-même, mais qu’il fait partie d’un voyage à forfait, vous devez également contacter votre organisateur de voyage dans les plus brefs délais. S’ils ne parviennent pas à une solution, vous pouvez leur demander le formulaire de réclamation que la plupart des voyagistes ont préparé à cet effet. Enfin, conservez une preuve de votre plainte : un e-mail est idéal ; la trace d’un appel téléphonique (par exemple une facture de téléphone ou une capture d’écran de vos derniers appels) sera toujours mieux que rien.”

Une catastrophe climatique

On l’a vu avec les incendies qui ont ravagé plusieurs îles grecques, on n’est jamais à l’abri d’une catastrophe. “Si un événement sur votre lieu de vacances donne lieu à un avis de voyage négatif de la part du SPF Affaires étrangères, les agences de voyages annulent en général tous les voyages prévus vers cette destination. Ils ne veulent pas mettre en jeu la sécurité de leurs clients.”

Un remboursement est donc prévu dans le cadre d’un voyage à forfait, mais c’est plus compliqué pour ceux qui réservent leur séjour de leur côté. “Ce sont les conditions générales de l’hôtel qui seront déterminantes”, rappelle Test Achats.

Une grève comme celles menées chez Ryanair

Vu la récurrence des mouvements en Belgique, les voyageurs commencent à être habitués. Les choses se font en deux phases. D’abord, la compagnie aérienne concernée a l’obligation de rembourser le billet d’avion aux passagers victimes d’une grève annoncée plusieurs jours à l’avance. Ce que certains oublient parfois, c’est qu’il est possible de recevoir une indemnité dans le cadre du règlement européen CE 261. Cette indemnité va de 125 à 600€ par passager.

Le surbooking

Comme pour les grèves, le surbooking fait aussi l’objet d’un remboursement obligatoire de la part de la compagnie aérienne. Pour éviter cette mauvaise aventure, il est toujours recommandé de réserver son billet le plus tôt possible, et de vérifier régulièrement le statut de son vol.