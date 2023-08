Des Belges en vacances à Ténérife n'ont pas de nouvelles de TUI: "Pourtant, je peux voir les flammes depuis le balcon où je suis assise"

Ces feux de forêts concernent surtout le nord de l’île, moins touristique. On n’assiste donc pas, pour l’heure au même chaos qu’à Rhodes. Les tour-opérateurs ne sont pas obligés de lancer de grands plans de rapatriement et les hôtels situés au sud de l’île fonctionnent normalement.

De son côté, le SPF Affaires étrangères a connaissance de la présence d’une quarantaine de Belges à proximité de l’incendie à Tenerife mais n’a pas encore reçu de demande d’assistance, a indiqué à Belga le porte-parole Wouter Poels.

Les Affaires étrangères demandent aux Belges de signaler leur voyage à l’étranger via la plateforme Travelers Online. Cet enregistrement permet au SPF d’informer les voyageurs plus facilement et de les assister si nécessaire.

De quoi intervenir rapidement, quand on sait que des milliers (3.800) d’habitants locaux ont dû être évacués dans la zone concernée. Pourtant, tous les touristes belges présents sur place ne passent pas des vacances idylliques. “Nous n’avons aucune nouvelle de la part de TUI jusqu’à présent, alors que je peux voir le feu de forêt depuis le balcon où je suis assise. Et ne dites surtout pas qu’il n’y a pas de touristes ici, je peux vous assurer que c’est le cas. Nous avons été déposés dans le nord, avec d’autres clients, par un bus appartenant à TUI”, a expliqué dans les colonnes de HLN, Cindy, une touriste flamande.

De son côté, TUI a voulu calmer le jeu et rassurer. “Les touristes ont pu voir les flammes parce que l’incendie s’est déclaré sur une montagne, mais l’hôtel se trouvait à trente kilomètres du feu de forêt”, selon lui.

Frédéric, lui, n’a pas vue sur les montagnes en feu mais vit tout de même une des conséquences de cette catastrophe naturelle. “On est assez loin de la zone de l’incendie, mais toute l’île est impactée par les fumées et les cendres qui masquent le ciel”, commente-t-il. De plus, de nombreuses activités sont annulées ou reportées ces derniers jours, ce qui force les touristes à rester dans les complexes hôteliers.