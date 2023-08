Réductions, calendrier scolaire, destinations à la mode : c’est déjà le moment de réserver vos vacances d’hiver

Et pour donner des idées à ceux qui veulent partir durant l’hiver, les tour-opérateurs ont déjà lancé leur offre hivernale. Traditionnellement, ce sont les séjours au ski qui sont mis en avant dès l’été. L’offre restant par définition limitée, il ne faut pas traîner pour profiter des meilleurs prix. Actuellement, un tour-opérateur comme TUI propose jusqu’à 30 % de réduction pour un séjour dans les Alpes françaises, par exemple. Chez Sunweb, une large offre “premières minutes” est également disponible et permet d’économiser plusieurs centaines d’euros, dans certains cas.

On ne parle pas seulement des tour-opérateurs, d’ailleurs. Pour les logements privés, les tarifs sont souvent fixés bien à l’avance, mais il faut s’y prendre tôt pour trouver le chalet de ses rêves. Pour les sites spécialisés ou les appart-hôtels, des réductions existent pour les réservations rapides, de 10 à 20 % dans la plupart des cas.

Mais là où cela devient très intéressant de s’y prendre tôt, c’est pour les skipass et la location du matériel. Prendre quelques mois d’avance peut parfois – souvent, même – permettre de diviser la note par deux.

Bien sûr, on pense aussi à ceux qui n’aiment pas le froid et la neige, et qui cherche une destination où le soleil brille toute l’année. On pense à l’Égypte et ses stations balnéaires de la Mer rouge, aux Canaries, ou encore aux destinations exotiques comme la République dominicaine. Là aussi, la consigne est la même : réservez tôt et profiter des réductions actuelles.

TUI rappelait récemment qu’une nouvelle tendance se dégage, été comme hiver. “Les couples belges se tournent de plus en plus vers les hôtels de petite taille où repos et déconnexion sont les maîtres-mots. Dans l’offre des vacances en voiture de TUI, les hôtels de petite taille sont déjà appréciés depuis des années par ce profil de vacanciers, surtout en France. Depuis 2017, les petits hébergements dans le sud rencontrent également de plus en plus de succès chez TUI pour les vacances en avion. Depuis l’été dernier, le nombre de réservations pour les hôtels “Small&Friendly” a augmenté de 20 % et même de 75 % par rapport à 2019. Il existe désormais une offre d’hôtels “Small&Friendly” dans quasiment toutes les destinations”, apprend-on.

Et le calendrier scolaire, dans tout cela ? Comme l’an dernier, on peut économiser de belles sommes en visant la bonne semaine, soit celle où les familles flamandes ne sont pas encore en congé. Ce sera le cas la première semaine de Toussaint (pour un départ le samedi 21 octobre), et surtout pour l’ensemble des vacances de Carnaval (ou congé de détente). Flamands et Wallons n’auront aucun jour en commun. Par contre, les Français seront nombreux à être en congé en même temps que les Wallons, par exemple. Il faudra donc vérifier les disponibilités et les variations de prix.

Par expérience, on sait qu’un chalet à la montagne peut voir son prix tripler d’une semaine à l’autre, en fonction des congés scolaires.