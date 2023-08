Le dialogue est toujours inexistant entre la direction de Ryanair et les syndicats : “Nous déciderons prochainement d’un ou plusieurs mouvements”

Ce qui l’inquiète le plus, c’est plutôt le silence du monde politique. Pour rappel, une lettre ouverte avait été envoyée à Elio Di Rupo et Alexander De Croo il y a une dizaine de jours. “Nous n’avons toujours aucune réponse, regrette-t-il. Pas même un accusé de réception ou un message indiquant que le message était passé au ministre compétent. Je veux bien entendre que tout le monde était en congé, mais il y a bien un service minimum qui peut envoyer un accusé de réception ou qui voit ce qu’il se passe via la presse, non ?”

On comprend donc qu’une nouvelle grève est sur la table pour les semaines à venir. “Aucune date n’est encore fixée. Nous allons laisser encore un peu de temps à tous les acteurs pour se réveiller. Si rien n’avance dans les prochains jours, nous nous réunirons avec les pilotes pour décider d’un ou plusieurs mouvements dès le mois de septembre.”

Pour rappel, Didier Lebbe avait déjà menacé cet été de lancer des mouvements toutes les deux semaines dès septembre, et tant qu’aucun accord ne sera tombé.

La situation reste donc très tendue, et la guerre se livre d’ailleurs sur tous les fronts, même les plus subtils. Un des derniers exemples en date, c’est cette pétition lancée par Ryanair contre… les grèves. Si cette pétition vise surtout les grèves menées par les contrôleurs aériens de certains pays, on imagine que les syndicats belges sont eux aussi visés par cette communication. Désormais, Ryanair propose de signer cette pétition à la fin de chaque réservation. Après le paiement d’un billet d’avion, une dernière fenêtre s’ouvre pour proposer de signer cette pétition. Voilà qui n’aura pas de quoi faciliter les discussions.

En fait, ce n’est finalement qu’une étape supplémentaire pour réserver un billet chez Ryanair. Nous avons fait le test. Impossible de réserver un billet d’avion en deux clics et au prix de départ sur le site de la compagnie irlandaise. Les étapes se multiplient pour tenter d’alourdir la note : assurance, fast track, voiture de location, sièges payants… Tout y passe en fait. Petite nouveauté pour les sièges : il n’est plus possible de sélectionner un siège gratuit dans l’avion. Ils sont tous payants, mais un bouton bien planqué permet de décider de choisir un siège aléatoire gratuitement. Rien ne change, mais la manœuvre est plus subtile.