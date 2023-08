Les dix meilleures destinations françaises pour cette fin d’été

Afin de faire votre choix, Booking a mené une enquête auprès des touristes français voyageant entre le 28 août et le 10 septembre 2023. Sur base de ce rapport, elle a établi un classement des dix meilleures destinations et des plus recherchées pour la fin d’été. Petit indice : la moitié se trouve dans le sud du pays. Pas une surprise en soi…

Classement :

1 – Paris (capitale)

2 – Marseille

3 – Porto-Vecchio

4 – Nice

5 – cap d’Agde

6 – Le Grau-du-Roi

7 – Annecy

8 – Saint-Malo

9 – La Rochelle

10 – Cannes

La première place de Paris reste une surprise. L’été, plus que moyen, a certainement dû inspirer les touristes désireux de visiter les nombreux musées de la capitale ou les monuments dont regorge la ville lumière.

Pour le reste, il s’agit surtout de destinations ensoleillées. À l’image des Calanques de Marseille ou de la croisette de Cannes. Les cités balnéaires trouvent également une place de choix avec le cap d’Agde, Saint-Malo, le Grau-du-Roi ou La Rochelle. Si vous aviez l’intention de partir en France dans les prochains jours, vous savez où aller !