Un abonnement à deux euros pour des vols illimités avec Ryanair ? Attention, arnaque !

La situation chez Ryanair reste tendue à quelques jours de la fin de l’été. Les négociations sont au point mort entre la direction de la compagnie irlandaise et les syndicats belges. Si on ne connaît pas encore la date des prochains mouvements, le message était clair ces dernières semaines : les pilotes basés en Belgique iront au finish et sont prêts à multiplier les mouvements dès le mois de septembre.