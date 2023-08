Des grèves en vue chez Brussels Airlines ? “Si la conciliation ne fonctionne pas, on passera à l’étape suivante”

L’an dernier, des grèves avaient été menées conjointement avec Ryanair, et la situation n’a pas été complètement réglée. Et si le dialogue est plus simple avec la direction de Brussels Airlines, le ton est monté ces dernières semaines. En cause, des méthodes de management d’un autre temps. “Le dialogue social est devenu inexistant dans cette compagnie depuis qu’elle est 100 % allemande, commence Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. Le management dépêché en Belgique ne répond pas aux attentes et ne règle aucun problème. Cela fait des mois que je prône le dialogue et que je tente de calmer les choses, mais cela va trop loin.”

Les problèmes semblent d’ailleurs graves : harcèlement, charge de travail trop élevée et même racisme ! “Une plainte a été déposée chez Unia pour ce fait de racisme, précise-t-il. La direction belge n’a aucun pouvoir pour faire changer les choses, et on ne voit jamais la nouvelle CEO.”

Désormais, les syndicats passent à la vitesse supérieure. “Nous demandons une conciliation d’urgence auprès du ministère de l’Emploi et du Travail. Cela veut dire qu’il n’y a pas encore de grève prévue, mais qu’il s’agit de la prochaine étape si la conciliation échoue.”

Et Didier Lebbe de donner son avis sur la compagnie. “Brussels Airlines, c’est la colonie lointaine et mal-aimée de Lufthansa, lance-t-il. Personne ne s’occupe vraiment d’elle, et elle ne rapporte pas beaucoup d’argent face à un concurrent de taille en Belgique : Ryanair. Aujourd’hui, le management n’a d’ailleurs aucun scrupule à copier le modèle Ryanair pour atteindre la même réussite !”

Une hôtesse témoigne : “On a dit à une hôtesse d’origine maghrébine de se 'comporter comme une Belge' lors d’une réunion”

Une hôtesse de l’air travaillant depuis plus de 20 ans chez Brussels Airlines a souhaité témoigner de manière anonyme. Elle veut faire la lumière sur les événements des derniers mois. “Ces derniers mois, chaque problème est traité de manière dictatoriale par le management, regrette-t-elle. C’est à chaque fois la même histoire, quand on veut faire pression sur un membre du personnel de cabine, ou le pousser vers la sortie. On le convoque à une réunion en lui expliquant que quelqu’un a porté plainte contre lui, mais on ne veut lui montrer aucun rapport. Le but est d’utiliser la carte du bluff et d’intimider ou menacer la personne pour lui faire avouer des choses qui sont fausses !”

Elle évoque un climat de peur qui pèse sur l’ensemble du personnel, et un cas qui a particulièrement choqué au sein des équipes. “Une collègue, qui a 25 ans de maison, sans aucun problème, a été convoquée de la même manière. On lui a dit que son attitude posait problème. En fait, c’est une Belge d’origine maghrébine qui parle avec les mains et qui est chaleureuse. Tout le monde l’adore et on ne parvenait pas à savoir la raison de sa convocation. À un moment donné, un membre du management a fini par lui dire que ce qu’on attendait d’elle, c’était qu’elle se 'comporte comme une Belge.'”

Elle évoque aussi le licenciement d’un steward pour un vol dont on ne dispose d’aucune preuve. “Il est aujourd’hui au bord du suicide, souffle-t-elle. Nous faisons face à des pratiques d’un autre âge qui finiront par nuire à la compagnie tout entière.”