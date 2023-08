Vous partez en avion? Attention si vous possédez ce type de valise, 3 compagnies l'interdisent désormais!

Pour éviter que ces batteries ne surchauffent, ces trois compagnies ont donc décidé qu'il était interdit d'utiliser cette technologie dans l'avion.

Vous pouvez voyager avec un smart bag, mais...

Si ces trois compagnies ne laissent plus leurs passagers utiliser leur smart bag, ce n'est pas pour autant qu'il est interdit de la prendre avec soi au moment de monter dans l'avion.

Avec Bristish Airways, ces sacs intelligents doivent se retrouver en soute ou en cabine si la source d'énergie peut être facilement retirée et placée dans un sac.

De son côté, Ryanair demande aux passagers de garder la batterie du sac intelligent à l'extérieur de celui-ci.

Enfin, chez EasyJet, il faut également pouvoir retirer la batterie mais il est possible de l'embarquer avec soi, en soute ou en cabine. Ainsi, si la valise intelligente doit être transportée en soute, elle doit l'être sans la batterie, qu'il faut transporter dans la cabine. Et si on veut transporter ledit bagage en cabine, sa batterie doit être déconnectée.

Plusieurs compagnies aériennes lowcost viennent de prendre une nouvelle mesure concernant certains bagages à main. Une règle importante à connaître, car elle risquerait peut-être de vous clouer à terre.