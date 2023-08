Belvilla connaît une croissance de plus de 200 % en Belgique : pourquoi c’est une bonne nouvelle pour les voyageurs

Mais vu le succès de ces séjours, il est parfois difficile de trouver une place quelque part. Cela tombe bien, plusieurs acteurs se développent sur le marché, et il devient de plus en plus facile de trouver un logement. Dernier exemple en date, avec Belvilla. L’enseigne alliée depuis quelques mois à OYO, a fortement développé sa présence sur le marché belge. Le “leader européen de la gestion de maisons de vacances” indique ainsi avoir ajouté plus de 700 maisons et parcs de vacances sur sa plateforme depuis le début de l’année 2023, contre 250 sur la même période l’an dernier. On parle d’une croissance de plus de 200 %, pour des logements essentiellement situés en Flandre-Occidentale et dans la province de Liège.

Gautam Swaroop, CEO d’OYO Vacation Homes, société mère de Belvilla by OYO, en dit plus sur la stratégie du groupe en Belgique. “La Belgique a atteint un cap record de 51 millions de nuitées en 2022, avec un nombre élevé de visiteurs dans les régions côtières, comme la Flandre-Occidentale. C’est pourquoi des efforts supplémentaires sont déployés dans cette région, où le nombre de maisons de vacances a été multiplié par 23 en 2023 par rapport à 2022.”

Et Martine Beiten, General Manager de Belvilla by OYO d’ajouter. “Cet été, environ 76 % des visiteurs en Belgique étaient des touristes locaux alors que les touristes internationaux venaient principalement des Pays-Bas, de France et d’Allemagne. La popularité croissante des destinations nationales a créé une nouvelle demande dans tout le pays. En réponse à cette tendance, Belvilla by OYO a décidé d’élargir son portefeuille de maisons et de parcs de vacances.”

Une bonne nouvelle pour les voyageurs

De quoi donner des idées à certains, évidemment. Et c’est une bonne nouvelle pour au moins deux raisons. La première, c’est la facilité d’accéder à un logement via une plateforme facile à utiliser et connue de beaucoup d’utilisateurs. L’offre augmente et crée surtout une concurrence avec les autres plateformes. Certains logements seront présents sur différents sites, mais parfois à des tarifs différents. Ce jeu de concurrence peut aller dans le sens des voyageurs, qui profiteront de meilleurs tarifs.