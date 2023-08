Bonne nouvelle : la hausse vertigineuse du prix des billets d’avion est terminée !

Mais ce succès ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt. Deux éléments viennent noircir le tableau. Il y a d’abord la crainte d’une retombée après un phénomène de rattrapage dû à la crise sanitaire, mais aussi l’augmentation des tarifs qui ne sera peut-être pas aussi bien supportée par les voyageurs dans les mois à venir. En première ligne, on retrouve le prix des billets d’avion, qui a explosé ces derniers mois.

On évoque ainsi une hausse – selon l’ABTO – de 9 % pour les voyages à forfait, de 16 % pour l’ensemble du secteur du tourisme, et parfois jusqu’à 50 % (ou plus) pour certaines destinations. Il faut dire que le secteur aérien a été victime de plusieurs éléments. Il y a d’abord eu les pertes sèches liées au Covid-19, puis la hausse du prix des carburants ou encore le renforcement des taxes de certains pays.

Mais les nouvelles sont meilleures en cette fin d’été. Si on ne peut pas espérer une baisse significative des prix dans l’immédiat, on assiste à une stabilisation des tarifs. C’est le site spécialisé MisterFly, qui a livré son analyse sur base des 98 578 billets réservés sur la plateforme du 1er au 25 juillet 2023. Premier élément, les prix stagnent partout (+0 % par rapport à la même période en 2022). Les chiffres varient évidemment en fonction des destinations ou de la distance parcourue.

Pour les vols long-courriers, on observe une baisse de 2,1 % du prix moyen, une stabilisation (+0 %) sur les moyen-courriers, et une hausse, par exemple, de 12 % sur les vols intérieurs en France. Autres exemples : pour la Tunisie, la baisse est de 13,5 %, et de 10,3 % pour l’Australie.

Les nouvelles sont donc bonnes, ou plutôt moins mauvaises, en fonction de la date de comparaison, 2019 ou 2022.