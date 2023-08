Le bilan touristique belge de l’été marqué par la météo capricieuse et le nouveau calendrier scolaire

À lire aussi

Pour revenir à l’été 2022, on pense évidemment à la côte belge, particulièrement touchée par le changement de calendrier scolaire. Durant les congés de Pâques décalés, on se souvient que les hébergements avaient fait le plein aussi bien durant les deux semaines de vacances des familles flamandes, et les deux semaines des Wallons, début mai. Le revers de la médaille, c’est que les vacances d’été rabotées ont eu l’effet inverse sur l’activité à la mer du Nord. L’agence Westtoer, en charge du tourisme à la côte, estime la baisse de fréquentation à environ 10 % pour le mois de juillet. Il faut ajouter au nouveau calendrier scolaire la météo capricieuse de la fin du mois de juillet et d’une partie du mois d’août.

Par contre, les touristes d’un jour ou plus sont revenus à la mer dès que le beau temps était assuré. Rien que pour le week-end du 15 août, un million de touristes ont réservé au moins une nuit à la côte, toujours selon Westtoer.

Au sud du pays, la météo ne semble pas avoir un impact si négatif sur l’activité touristique. On sait que le Covid-19 a mis en lumière les séjours en Ardenne, et les attractions touristiques affichaient une fréquentation en hausse de 80 à 90 % par rapport à 2022 en juillet ! Et si la météo a fait mal à certains parcs extérieurs comme Walibi, Durbuy Adventure Valley ou Pairi Daiza, la hausse était toujours de 80 % par rapport à 2022, selon les derniers chiffres publiés par Visit Wallonia.