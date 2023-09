Boeing 737 Max : Pourquoi Ryanair mise tout sur cet avion controversé

Des prix d’achat à la baisse suite aux accidents

Mais pourquoi Ryanair achète-t-elle ce modèle d’avion dont les deux crashs et les scandales qui s’en sont suivis restent dans la mémoire de tous les observateurs ? La compagnie irlandaise est tout d’abord un client historique du Boeing 737 “classique”. Avoir un style d’avion permet de faire des économies, que ce soit dans l’entretien, la formation du personnel ou les achats. Le fait d’acheter un modèle d’avion qu’à une époque, plus personne ne voulait, a aussi permis à Michael O’Leary d’obtenir des prix qu’il n’aurait jamais eus en temps normal. Enfin, le patron de Ryanair a toujours cru dans le 737 Max, un avion économe taillé pour sa compagnie low cost.

À lire aussi

Un changement de nom pour ne pas effrayer les passagers

Si un moment, il en a changé le nom, c’était pour ne pas faire peur à ses passagers. Mais depuis les accidents mortels, de l’eau a coulé sous les ponts et Ryanair assume. La compagnie irlandaise parle bien de modèle Max dans sa communication officielle. “Ces avions offrent 21 % de sièges en plus, consomment 20 % de carburant en moins et sont 50 % plus silencieux” que les anciens modèles 737 NG, explique Michael O’Leary qui prévoit de transporter 300 millions de passagers par an en 2034, contre 168 millions en 2023. Après avoir longtemps critiqué les retards de livraison et les prix, Ryanair salue désormais “le travail phénoménal (de Boeing) pour rattraper” les retards malgré les tensions dans ses chaînes d’approvisionnement. Boeing prévoit de passer pour la production du Max, de 38 par mois en 2023 à 50 par mois d'ici 2025-2026..