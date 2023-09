Une nouvelle grève des pilotes Ryanair se déroulera les 14 et 15 septembre prochains: "Nous réclamons l’arrêt immédiat du chantage de la direction"

Voilà donc la quatrième grève des pilotes Ryanair depuis la mi-juillet. Pile un mois après la dernière (14 et 15 août), les pilotes basés en Belgique marqueront donc un arrêt de travail les 14 et 15 septembre. La bonne nouvelle, c’est que cela tombe en semaine (jeudi et vendredi), mais la mauvaise est que cela ne sera certainement pas la dernière. Depuis le début de l’été, le dialogue est rompu entre syndicats et direction, et la communication envoyée par les pilotes ce jeudi matin n’annonce pas d’amélioration dans l’immédiat.