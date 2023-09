Attention : l’autoroute de la mer (E40) sera fermée ce week-end !

À lire aussi

Alors que les réservations de last minute se multiplient, certains planifient de se rendre à la mer l’espace d’une journée. Mais le retour samedi soir et les départs et retours dimanche matin s’annoncent compliqués.

En effet, la E40 entre Sint-Denijs-Westrem et Aalter sera fermée dans les deux sens de samedi soir, à 20 h, jusqu’à dimanche matin (9h30). Cette nuit-là, l’Agence des routes et de la circulation démolira le pont de la Kloosterstraat qui enjambe la E40 à Drongen. Le trafic longue distance est détourné.