L’aéroport d’Ostende va fermer durant 3 mois

”En raison de cette situation de force majeure, les 12 vols hebdomadaires de TUI fly vers les 4 destinations espagnoles Tenerife, Gran Canaria, Malaga et Alicante ne pourront pas être effectués pendant 8 semaines. Pour les voyageurs ayant réservé un vol ou un voyage à forfait au départ d’Ostende, nous proposons une alternative au départ de Bruxelles au même prix et avec un départ le jour initialement prévu. Les voyageurs concernés en ont été personnellement informés. Les personnes qui partent en voyage pendant cette période mais qui reviennent au pays en dehors de cette période, ou vice versa, auront la possibilité de réserver tous les trajets via Bruxelles si elles le souhaitent”, indique Tui, conscient des inconvénients pratiques pour les voyageurs concernés mais, après une analyse approfondie des possibilités, il est arrivé à la conclusion que cette option aurait le moins d’impact sur les projets de voyage des clients.