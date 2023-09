Grève chez Ryanair : les pilotes à nouveau mis sous pression par la direction, “C’est du football panique de Michael O’Leary”

À lire aussi

Pour rappel, les pilotes réclament “l’arrêt immédiat du chantage opéré par la compagnie de corréler la négociation d’une nouvelle convention collective de travail (sur les temps de repos, NdlR) à l’abandon de toutes les procédures légales individuelles en cours”. Ils demandent également “le respect strict du droit belge, le paiement des arriérés et l’ouverture de négociations sans prérequis”.

On parle aussi de la “restauration de leur salaire après les coupes concédées au moment de la pandémie de Covid-19”. Ils pointent également des “problèmes concernant leur temps de repos puisque Ryanair souhaite aller à l’encontre d’une CCT expirant en octobre 2024, raison pour laquelle le préavis de grève des pilotes belges court jusqu’à ce moment-là”.

Ces dernières heures, on ne peut pas dire que les négociations aient avancé. “La direction de Ryanair vient de faire un nouveau truc de fou (sic), réagit Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. Ils ont envoyé un courrier à chaque pilote qui a porté plainte à l’auditorat du travail de Charleroi. En résumé, c’était : 'soit tu retires ta plainte, soit nous changeons tes horaires' (nous avons pu consulter un de ces e-mails, NdlR). C’est incroyable tout de même, c’est digne de la mafia, encore une fois.”

À lire aussi

En ce qui concerne les prochaines semaines, les syndicats entrevoient une lueur d’espoir. “D’abord on mène notre grève, et puis on passera aux négociations, comme toujours. Par contre, j’ai l’impression que Michael O’Leary entre dans une partie de football panique. J’ai l’impression que cela pourrait être la dernière grève. Ryanair se rend compte que Toussaint et Noël arrivent, et que nous continuerons si nous n’obtenons rien. La pression monte.”

Son discours est d’ailleurs clair. “Je répète aux voyageurs qu’ils prennent un risque en prenant un ticket Ryanair pour la fin de l’année, tant qu’on n’aura pas d’accord. Pour le personnel de cabine, O’Leary avait fini par craquer quand nous avons enchaîné les mouvements.”

Wait and see.