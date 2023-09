Un couple belge arrêté en Turquie pour avoir ramassé trois pierres: on ne peut pas ramener ce qu’on veut dans sa valise!

Lors de leur séjour en Turquie, le couple avait ramassé trois pierres sur un terrain vague de Manavgat, connue pour ses chutes d’eau. Ils souhaitaient garder un souvenir et les mettre dans leur aquarium, apprend-on via HLN.

À lire aussi

De là à finir en prison, cela paraît tout de même exagéré. Interrogé à l’aéroport, le couple n’a semble-t-il pas fourni des explications convaincantes. ”Ils ont pris des empreintes digitales et des photos, comme si j’étais une criminelle”, détaille Kim. Elle ajoute qu’ils ont dû passer de longues heures sur place avant d’être conduits au tribunal où là aussi l’attente était interminable.

Heureusement, ils ne sont pas en prison, mais doivent se présenter chaque semaine aux autorités pour prouver qu’ils sont toujours en Turquie, à disposition du tribunal qui doit trancher. “Nous attendons notre procès”, témoignent-ils.

Alcool, tabac, souvenirs, cash et objets interdits : tout savoir sur la réglementation

Voilà une histoire qui aura de quoi faire peur aux touristes en visite en Turquie, mais pas seulement. Ce n’est pas la première fois que ce genre d’histoire a lieu, même si cela reste assez rare, heureusement. C’est d’ailleurs l’occasion de rappeler qu’on ne peut pas mettre ce qu’on veut dans sa valise pour rentrer en Belgique. Les limitations les plus connues – notamment pour ceux qui vont faire des courses à l’étranger – concernent le tabac et l’alcool. Par exemple, on ne peut ramener que 800 cigarettes d’un pays membre de l’UE, et 200 cigarettes d’un pays hors UE. Pour l’alcool, il faut se contenter de 90 litres de vin (ou 110 litres de bière ou 10 litres d’alcool fort) en Europe, et seulement 4 litres de vin ou 16 litres de bière hors UE.

Et pour les souvenirs ? En Europe, c’est simple, vous pouvez ramener ce que vous voulez chez vous, mais cela doit être destiné à un usage personnel. Pour le reste du monde, on parle d’une valeur maximale de 430 € pour un voyage en avion ou bateau, et 300 € pour un voyage en voiture.

Il y a aussi une liste – publiée par le SPF Finances – de produits interdits de rapporter dans l’UE. On parle notamment des peaux de félins, de l’ivoire, des crânes de crocodile ou encore les guitares et accessoires de luxe en palissandre de Rio. Pour d’autres produits, il existe des licences spéciales, sans oublier que chaque pays – exemple ici avec la Turquie – possède ses propres règles, notamment pour la protection des sites protégés. En France, par exemple, il est interdit de ramasser des galets et des coquillages sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Enfin, la somme maximale qu’on peut posséder en argent liquide est aussi limitée : 10 000 €. Au-delà, il faut le déclarer.