Les Thalys vont disparaître: tout savoir sur la fusion avec Eurostar et l’impact pour les voyageurs

L’entièreté de l’offre des deux marques sera toujours disponible. “Au programme, les meilleures offres sur un réseau de lignes à grande vitesse directes et indirectes entre la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Ça veut dire encore plus de destinations européennes à rejoindre avec Eurostar, dont Anvers, Cologne et Düsseldorf, en plus des villes que nous avons toujours desservies, telles que Paris, Bruxelles et Londres. En hiver, nos trains Eurostar Snow desserviront les Alpes françaises, notamment les villes de Chambéry, Albertville et Moûtiers. Et en été, nos trains vous emmèneront vers des destinations ensoleillées du sud de la France, parmi lesquelles Marseille et Avignon”, annoncent les deux entités bientôt fusionnées.

Le plus gros avantage sera aussi financier : un réseau commun, c’est plus de possibilités de cumuler des points. “Nous proposerons un programme de fidélité commun pour l’ensemble de nos clientes : Club Eurostar. Nous lancerons aussi un nouveau site et une nouvelle application pour des réservations encore plus faciles. Tout le monde peut devenir membre, et ainsi profiter d’encore plus d’avantages en voyageant sur notre réseau.”

Dernier aspect pratique, le site actuel sera en maintenance du 29 septembre au 1er octobre. “Si vous voyagez à ces dates, votre réservation ne changera pas et vous n’avez pas besoin de nous contacter. Mais n’oubliez pas de télécharger vos billets et de les enregistrer sur votre téléphone ou de les imprimer avant le 29 septembre.”