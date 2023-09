Ces frais cachés que les compagnies aériennes vous réclament : cela peut faire tripler le prix du billet d’avion !

À lire aussi

Selon une étude menée par le site d’information financière TradingPedia, ces tarifs peuvent grimper à 248 euros pour Ryanair, 238 euros pour l’espagnol Vueling et enfin 218 euros pour Wizz Air. À l’inverse, c’est la compagnie Jet2 qui semble proposer les tarifs additionnels les plus bas à seulement 74 euros.

Nous avons fait le test avec deux compagnies basées en Belgique : Ryanair et Brussels Airlines. Cap sur Rome pour un week-end express, les 11 et 12 novembre prochains. Pour la compagnie irlandaise, les billets les moins chers se négocient à 23,40 € par trajet, soit 46,80 €. Viennent ensuite les frais supplémentaires : 25,5 € par vol pour l’option Regular, qui permet d’embarquer une valise de 10 kg en cabine, de choisir sa place dans l’avion ainsi qu’un embarquement prioritaire. Il existe aussi des formules à 30,74 € par vol (Plus), voire 81,50 € par vol (Flexi Plus).

Sur base du tarif Regular, tous les sièges ne sont pas accessibles. Pour choisir un siège proche de la sortie, il faut compter 9 € supplémentaires à l’aller et 4 € au retour. Aussi, on peut ajouter l’option fast track à l’embarquement prioritaire : 6 € à l’aller, 6,99 € au retour. Enfin, une assurance de base est proposée à 14,66 €. Au total, on grimpe donc à 137,95 €, soit près de trois fois le prix du billet au départ !

Chez Brussels Airlines, les étapes sont moins nombreuses. Pour un aller-retour au prix de départ de 202,14 €, l’option proposée prioritairement – Economy Green – qui permet d’obtenir un bagage à main, un bagage en soute, la réservation des sièges et la modification gratuite des billets fin grimper la note à 351,31 €.

